USR vrea ca păcănelele să fie interzise în Bucureşti: "Fie nu vezi durerea oamenilor, fie ești în complicitate cu această industrie"

USR vrea ca păcănelele să fie interzise în Bucureşti: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Consilierii generali ai USR au depus, luni, un proiect de hotărâre, prin care solicită interzicerea păcănelelor în Bucureşti. "Ceea ce se comercializează în aceste săli este o dependență. Și este dependența cu cea mai mare rată de suicid", a afirmat lidera deputaților USR, Diana Stoica.

„A venit momentul adevărului: vom vedea dacă partidele votează sau nu să protejeze bucureștenii de acest flagel. Am auzit vorbe mari în acești ani de la toate partidele. Vrem să vedem și faptele. Fie nu vezi și nu simți durerea oamenilor. Fie ești în complicitate cu această industrie. Nu există altă opțiune”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, pe bulevardul Iuliu Maniu, lângă Piața Gorjului, Stoica a menționat că pe parcursul a 'patru ani de luptă în Parlament' USR a inițiat peste zece legi din pachetul 'Fără păcănele'. De asemenea, măsura a fost introdusă în programul de guvernare. 'În prezent, autoritățile locale pot decide să nu autorizeze astfel de săli sau să le limiteze doar în anumite zone', a precizat deputata, notează Agerpres.

"Ceea ce se comercializează în aceste săli este o dependență. Și este dependența cu cea mai mare rată de suicid. Unul din cinci oameni care suferă de această dependență are cel puțin o tentativă de sinucidere pe parcursul vieții sale. Într-o țară normală nu am fi avut niciodată o astfel de situație, dacă statul român nu ar fi fost în complicitate cu această industrie", a spus ea.

Diana Stoica a declarat că locul conferinței de presă 'nu a fost ales întâmplător', deoarece în proximitate se află un bloc la parterul căruia sunt șase săli de pariuri și 'case de păcănele'. De asemenea, pe o rază de câteva sute de metri există nu mai puțin de șase școli, un after school, trei grădinițe, o creșă, două biserici și o piață. Astfel, în zonă trec zilnic părinți care își duc copiii la instituțiile de învățământ.

"Nu suntem în Las Vegas"

"Nu suntem în Las Vegas, pentru că, dacă eram în Las Vegas, nu erau și casele oamenilor lângă aceste aparate. Înghesuiala aceasta de aparate distrugătoare se află în mijlocul unui cartier rezidențial. Aici locuiesc și trăiesc bucureștenii. Avem foarte multe apartamente, foarte multe școli. Doar pe raza asta, de câteva sute de metri, am găsit, la o simplă căutare pe Google, șase școli", a spus deputata USR.

Ea a menționat că aceste aparate 'distrugătoare' produc 'drame' în familiile din România: pierderea locuințelor și 'foarte multe' tentative de suicid. Diana Stoica a declarat că primește zilnic mesaje prin care oamenii afectați de astfel de situații solicită ajutor.

'Din păcate, trăim într-un oraș care a devenit invadat de păcănele și de case de pariuri. Într-un oraș normal nu am fi fost niciodată în situația asta, în care primarii să nu fi avut nici măcar un cuvânt de spus cu privire la apariția acestor săli. Este efectiv aberant că, până în acest moment, legea nu te lăsa să deschizi o florărie fără să iei autorizație de la primărie, dar primarii și consiliile locale nu aveau niciun cuvânt de spus cu privire la păcănelele care apăreau peste noapte la parterul blocurilor, lângă școli și peste tot', a spus ea.

Deputatul Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, a declarat că sălile de păcănele sunt 'unul dintre cele mai periculoase locuri de socializare'. El s-a declarat convins că, în momentul în care aceste spații nu vor mai fi accesibile în spațiul urban, fenomenul de atragere a persoanelor spre jocurile de noroc va scădea semnificativ.

Consilierul general Dragoș Radu (USR) a declarat că Bucureștiul 'nu mai trebuie să fie un cazinou în aer liber'. El a menționat că proiectul va fi supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Municipiului București, timp de 30 de zile, și că vor fi invitați la dezbateri toți factorii vizați. De asemenea, a precizat că USR va face demersuri pentru a obține susținerea majorității din Consiliul General al Municipiului București, în vederea aprobării acestui proiect.