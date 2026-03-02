Scandal uriaș în Coaliție. Ciucu: ”Dacă nu dați banii, din București cade Guvernul”. Kelemen: ”Dacă nu trece Bugetul, cade cu adevărat”

2 minute de citit Publicat la 16:45 02 Mar 2026 Modificat la 16:46 02 Mar 2026

Ciprian Ciucu a cerut mai mulți bani pentru Primăria Capitalei. Foto: Profimedia Images

Coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului pe 2026, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției. Ședința de luni a liderilor Coaliției a fost una tensionată, cu schimburi de replici acide între Ciprian Ciucu și Kelemen Hunor.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, PSD nu este de acord cu propunerea făcută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, de a aloca doar până la 1,5 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate. Asta în condițiile în care social-democrații au propus măsuri sociale care ajung la cheltuieli suplimentare de 3,3 miliarde de lei.

Bolojan a propus un buget prin care vrea tăierea investițiilor locale la jumătate față de 2025. El acceptă doar jumătate din măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate, susțin surse din conducerea PSD. ⁠

Mai mult, spun social-democrații, tot Bolojan insistă să ia la centru din banii autorităților locale și să dea în plus multe miliarde la Primăria Generală a Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu.

De altfel, în ședința de luni a liderilor Coaliției, s-a iscat un conflict aprins pe această temă între Ciucu și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Ciprian Ciucu: Dacă nu dați banii, din București cade Guvernul!

Kelemen Hunor: Dacă nu trece bugetul, din București cade Guvernul cu adevărat! (...)

Kelemen Hunor către Ciucu: Domnule primar, așa cum prezentați situația Capitala are o țară sau țara are o Capitală?!

Kelemen Hunor către Bolojan: Vă propun să schimbați numele Ministerului Dezvoltării în cel al Subdezvoltării având în vedere bugetul alocat!

Discuțiile desfășurate luni au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului.

În cadrul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, la Antena 3 CNN, că pachetul de ajutoare sociale pentru cei 2,8 milioane de pensionari, dar și pentru 220.000 de familii reprezintă “o piatră de încercare”pentru actuala coaliție de guvernare:

“Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că este o piatră de încercare. Sunt convins că a fost foarte serios. Este un moment în care lucrurile se vor tranșa”, a spus Florin Manole.

Ministrul Muncii a precizat că sunt peste 220.000 de familii care vor beneficia de acest pachet: “Sunt oameni care trăiesc în cele mai dificile condiții, oameni pe care creșterile de prețuri, mai ales la alimente, i-au lovit cel mai mult. Această inflație crescută afectează preponderent pe cei care cheltuiesc mare parte din venitul familiei pe alimente, iar banii pe care noi am dori să îi ducem către aceste familii în mod țintit nu se vor duce în depozite bancare, sau economii, sunt oameni care cheltuiesc toți banii”.