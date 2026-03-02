Ivan, despre creșterea prețului la combustibil: Nu există motive raționale să atingă 10 lei. Am cerut ANPC să urmărească piața

Foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat luni că „nu există motive raționale ca prețul la pompă să atingă 10 lei”. El a afirmat că a cerut ANPC să „urmărească piața pentru a preveni specula”. „Ne facem datoria pentru a ne asigura că nu vom ajunge în situația în care prețurile să crească artificial, din cauza speculei, peste nivelul justificat de contextul din Orientul Mijlociu”, a spus Ivan.

„Suntem preocupați de modul în care perturbările internaționale afectează produsele petroliere, având în vedere că acestea influențează aproximativ 30% din transportul global și piața carburantului și gazelor. Prioritatea noastră principală în aceste ore este asigurarea stabilității și întoarcerea acasă a românilor care au rămas blocați în străinătate.

Pe parcursul weekend-ului am monitorizat constant situația. Suntem asigurați cu depozite de urgență, suficiente pentru a susține piața timp de 90 de zile în caz de avarie, dar în prezent nu există perturbări. În acest moment, există suficienți carburanți, iar prețul petrolului a înregistrat o creștere moderată de aproximativ 10%, fără risc de majorări masive”, a spus Ivan.

El subliniază faptul că a ceru ANPC-ului să „urmărească piața pentru a preveni specula”.

„Am cerut ANPC să urmărească piața pentru a preveni specula. Creșteri de câțiva bani pe litru nu sunt justificate și nu există motive raționale ca prețul la pompă să atingă 10 lei. Statul este în alertă de la începutul conflictului, și nu există motive pentru majorări necontrolate.

Am avut situații similare în trecut, precum închiderea rafinăriei Lukoil, când specula se aștepta să ducă prețul la 10 lei. Atunci, am intervenit și am stabilizat piața, demonstrând că aceste conflicte internaționale pot influența prețurile doar într-o marjă redusă, pe care o putem controla cu instrumentele statului român”, a subliniat Ivan.

Mai mult, „actul normativ privind mecanismele de piață liberă va fi adoptat în ședința de guvern de joi”.

„România produce aproximativ 90% din gazele consumate intern, ceea ce asigură securitatea aprovizionării. Ne-am asigurat că depozitele sunt suficiente, iar piața este stabilă. În prezent, nu există perturbări pe piața de gaze, iar prețurile sunt plafonate.

Actul normativ privind mecanismele de piață liberă va fi adoptat în ședința de guvern de joi. Ne dorim să eliminăm scenariile care ar putea genera panică și să menținem un preț stabil la carburanți”, a mai spus el.

Ivan a arătat că România are depozitele de gaze cu 105 mai umplute față de media europeană.

„Toate instituțiile implicate au echipe în teren și monitorizează constant situația. Anul trecut am avut o situație similară, când presa anunța că prețurile vor ajunge la 10 lei. Am acționat prin aceleași mecanisme și am stabilizat piața. Depozitele de gaze sunt umplute în proporție de 40% în România, cu peste 10% mai mult decât media Uniunii Europene, și am luat toate măsurile pentru a limita orice perturbare pe piața internă.

Pe lângă colaborarea directă cu autoritățile de forță ale statului român, suntem pregătiți și pentru un eventual scenariu de escaladare. Ne facem datoria pentru a ne asigura că nu vom ajunge în situația în care prețurile să crească artificial, din cauza speculei, peste nivelul justificat de contextul din Orientul Mijlociu.

În prezent, depozitele de gaze din România sunt la un grad de umplere de aproximativ 40%. Avem avantajul că, încă de anul trecut, am achiziționat cantități importante în perioada verii. În acest moment, nu există perturbări pe piața internă a gazelor. Este adevărat că vorbim despre o piață internațională, iar evoluțiile globale ne pot influența, însă am luat toate măsurile necesare pentru a gestiona situația”, a arătat el.

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, după ce războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie.

Anterior, după saltul iniţial, preţul petrolului a mai cedat o parte din câştigurile iniţiale, dar înregistrează în continuare o creştere de aproximativ 6% comparativ cu valorile de vineri seara.

Creşterea bruscă vine după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, ucigându-l pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, printre alţii. Iranul a răspuns cu contraatacuri.