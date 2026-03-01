Preţul petrolului Brent a crescut cu 10% din cauza războiului din Orientul Mijlociu şi ar putea ajunge la 100 de dolari barilul

Platformă de petrol și gaze offshore. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prețul petrolului Brent a crescut, duminică, cu 10%, la aproximativ 80 de dolari barilul, iar analiștii au prezis că ar putea ajunge şi la 100 de dolari barilul, după atacurile americane și israeliene asupra Iranului, notează Free Malaysia Today.

Indicele global de referință al petrolului a crescut anul acesta și a ajuns la 73 de dolari pe baril, vineri, cel mai ridicat nivel din iulie încoace, susținut de îngrijorarea privind atacurile din Orientul Mijlociu, care s-au produs sâmbătă. Tranzacțiile futures sunt închise în weekend.

„Deși atacurile militare susțin deja prețurile petrolului, factorul cheie aici este închiderea Strâmtorii Ormuz”, a declarat Ajay Parmar, director de energie și rafinare la ICIS, continuând:

”Ne aşteptăm ca preţurile să ajungă mult mai aproape de 100 de dolari barilul după weekend şi chiar să depăşească acest nivel dacă blocajul Strâmtorii se prelungeşte”.

Grupul OPEC+ a stabilit duminică o creştere a producţiei cu 206.000 barili/zi începând din aprilie.