Politico: Grupul de criză care conduce Europa dintr-un buncăr ultra-secret. Cum răspunde UE rapid la marile tensiuni geopolitice

Când Uniunea Europeană se confruntă cu o criză, luminile încep să se aprindă într-un subsol care nu poate fi supravegheat de entități externe – camera ultra-securizată care se află adânc în interiorul unei clădiri din Bruxelles și care găzduiește reuniunile Consiliului Uniunii Europene. De-a lungul ultimului an, ele au fost aprinse mai frecvent ca niciodată, scrie Politico. Printre camerele din acest loc secret există și un „buncăr” în subsol, care are ca scop să prevină orice fel de supraveghere din exterior.

Acesta este locul unde se întâlnesc ambasadorii UE, care joacă acum un rol mai mare ca niciodată în deciderea răspunsului blocului la cele mai mari provocări ale vremurilor noastre.

De la amenințările lui Donald Trump cu anexarea Groenlandei, la tarifele sale generalizate, la războaiele din Gaza și Ucraina, la posibilitatea bombardării Iranului sau îngrijorările mai extinse cu privire la economia blocului, treaba acestui organism format din cei mai puternici reprezentanți naționali europeni devine tot mai dificilă.

Cunoscut în limbajul UE drept „COREPER II”, comitetul reprezentanților permamenți la Bruxelles, grupul există încă de când există și Uniunea Europeană.

Și-a dat gradual din ce în ce mai multă autoritate de-a lungul timpului – nu doar pentru ca blocul să poată opera mai eficient, dar și ca o „contrapondere” la Comisia Europeană, la rândul său o organizație tot mai puternică.

„Chiar și înainte de începutul președinției noastre a CUE, le-am spus colegilor că vor trebuie să organizeze două COREPER pe săptămână, față de doar unul în trecut”, a declarat Agnieszka Bartol, ambasadoarea poloneză la UE, care a condus sesiunile în timpul președinției poloneze, anul trecut.

„Au fost tot mai multe lucruri de făcut și nu am vrut ca reuniunile să dureze până noaptea târziu”.

În timpul președinției daneze care i-a urmat celei poloneze, COREPER s-a reunit zilnic pentru a găsi o soluție la problema finanțelor Ucrainei. Europenii au încercat să găsească modalități prin care Ucraina să nu rămână fără bani.

În președinția actuală, cea cipriotă, COREPER II s-a reunit și de trei ori pe săptămână. În ianuarie, ambasadorii au fost chemați la discuții și duminică noaptea, după ce Trump a amenințat cu tarife împotriva aliaților săi.

A fost prima oară când Uniunea Europeană a trebuit să organizeze o astfel de reuniune pentru a discuta un răspuns rapid – în câteva ore, exista deja un acord cuprinzător pentru represalii comerciale.

COREPER și-a dat, practic, flexibilitate și un mandat de a răspunde rapid la evenimente, chiar mai repede decât pot fi consultați liderii naționali. Dacă ar fi fost nevoie de acordul oficial constant din partea capitalelor, procesul ar fi încetinit serios procesul de luare a deciziilor în cadrul UE.

Rolul COREPER

Formatul a evoluat mult dincolo de originile sale, ca organism pregătitor în urmă cu peste o jumătate de secol, au declarat patru diplomați care au fost prezenți în COREPER în ultimii doi ani.

Procesul a început în timpul pandemiei de Covid-19, când aceasta era singura reuniune fizică ce avea loc, iar chiar și miniștrii guvernelor participau prin videoconferință.

În interiorul sălii, ambasadorii se deplasează frecvent de la locurile lor pentru a se consulta cu experții și consilierii așezați în spatele lor, intervenind într-o dezbatere fluidă prin rotirea laterală a plăcuței cu numele țării lor din față. Reprezentanții juridici sunt prezenți pentru a oferi consiliere privind gestionarea chestiunilor complexe, iar în pauze trimișii fac glume și vorbesc deschis despre îngrijorările lor.

„Aceste lucruri trebuie să funcționeze pe baza consensului — iar dacă vrei să ajungi la consens, trebuie să ai încredere în COREPER că îl poate găsi”, a declarat un diplomat al UE care a participat la discuții pe această temă.

„Este un loc unde se pot negocia compromisuri. Desigur, ambasadorii apără cu vigurozitate interesele țărilor lor, dar încearcă să privească lucrurile și din perspectiva celorlalți”.

Oficial, COREPER nu este un organism decizional. Însă cei care au fost în sală spun că, în ultimii ani, limitele au devenit tot mai neclare.

„Dacă suntem sinceri, chiar este un loc unde se iau decizii”, a spus un al doilea diplomat, argumentând că, deși liderii naționali trebuie să valideze formal în mod regulat acțiunile sale, ritmul geopoliticii face ca unele chestiuni să nu poată aștepta luni întregi între reuniunile liderilor.

„Există un număr tot mai mare de situații care sunt prea politice pentru grupurile de experți, dar prea tehnice pentru politicieni, unde trebuie să analizăm lucrurile mai în detaliu înainte să ajungă la lideri”, a declarat un al treilea diplomat. „Și acesta este rolul Coreper”.

Incertitudini geopolitice

Acest rol a devenit mai clar de când președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a preluat mandatul în 2024. El și echipa sa au primit aprecieri din partea capitalelor europene pentru faptul că au reușit să transforme summit-urile obișnuite ale liderilor în reuniuni de o singură zi, comparativ cu negocierile de mai multe zile din trecut, prin convenirea pozițiilor-cheie la nivel de ambasadori înaintea întâlnirilor. Șeful său de cabinet, Pedro Lourtie, participă frecvent la COREPER, la fel ca și principalul consilier al președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, Bjoern Seibert.

În același timp, COREPER II, care s-a concentrat istoric pe economie, afaceri interne și relații externe, a preluat acum chestiuni care anterior reveneau formatului său „soră”, COREPER I, ce se reunește pentru a discuta dosare tehnice specifice din diverse domenii de politică publică. Pe măsură ce subiecte delicate precum energia, schimbările climatice și simplificarea birocrației au devenit priorități pentru lideri, ambasadorii din COREPER II negociază și aceste teme.

Unul dintre răspunsurile la incertitudinea geopolitică cu care se confruntă Uniunea Europeană este implicarea Comisiei în domenii care țineau tradițional de competențele naționale, precum apărarea și politica locuințelor. COREPER II este esențial pentru a se asigura că statele membre monitorizează îndeaproape activitatea Comisiei, fără a o bloca și fără a fi nevoie să aștepte luni întregi până când liderii se reunesc pentru a aproba formal deciziile, au declarat diplomații.

„Când negociam acordul comercial cu SUA, exista permanent o reuniune COREPER”, a spus un oficial al Comisiei, deplângând nivelul sporit de supraveghere din partea capitalelor.

Pentru ambasadori, însă, faptul că pot interveni în chestiuni-cheie și pot evita ca UE să depășească mandatul acordat de statele membre reprezintă exact scopul mecanismului.

„COREPER este construit pe două principii”, a declarat Bartol, ambasadorul Poloniei. „Încredere reciprocă și fără surprize”.