Proiectul Artichoke. Planul secret al CIA pentru a controla mintea și comportamentul uman

1 minut de citit Publicat la 23:45 01 Mar 2026 Modificat la 23:46 01 Mar 2026

Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA a republicat documente desecretizate referitoare la Project Artichoke, un program strict secret din perioada Războiului Rece, care a vizat controlul mental, modificarea comportamentului și tehnici avansate de interogare, scrie ibtimes.co.uk.

Documentele arată că, la începutul anilor ’50, cercetătorii implicați în program au analizat posibilitatea administrării unor substanțe chimice fără consimțământul persoanelor vizate, inclusiv prin alimente, apă, băuturi alcoolice, țigări sau chiar tratamente medicale precum injecții și vaccinuri.

Publicarea acestor materiale a reaprins dezbaterea privind amploarea experimentelor psihologice desfășurate de agențiile de informații în numele securității naționale și limitele etice ale unor astfel de cercetări.

Un program secret din primii ani ai Războiului Rece

Project Artichoke a fost derulat între 1951 și 1956. Scopul declarat era identificarea unor metode prin care starea mentală a unei persoane putea fi influențată sau manipulată.

Potrivit documentelor, erau căutate substanțe capabile să inducă agitație, anxietate sau nervozitate, pentru a face o persoană mai ușor de influențat. Alte compuși ar fi trebuit să provoace depresie, apatie sau letargie, reducând capacitatea de rezistență și afectând procesul decizional.

Programul a analizat și utilizarea unor sedative precum amytal și pentothal, cunoscute la acea vreme drept „seruri ale adevărului”, cu scopul de a obține informații sau de a determina persoane să acționeze împotriva propriilor interese.

Administrare fără știrea persoanei vizate

Pentru a introduce aceste substanțe în mod discret, cercetătorii au luat în calcul mai multe metode: amestecarea chimicalelor în mâncare și apă, contaminarea băuturilor sau utilizarea țigărilor.

Documentele menționează inclusiv ideea mascării compușilor în tratamente medicale, precum injecții sau vaccinuri, pentru a ajunge la ținte fără ca acestea să știe.

Dincolo de componenta chimică, programul a explorat și tehnici psihologice și fiziologice, printre care hipnoza, privarea senzorială, expunerea la gaze sau aerosoli și reducerea controlată a oxigenului, toate având ca obiectiv slăbirea rezistenței și obținerea conformării.

Precursorul programului MKUltra

Project Artichoke este considerat un predecesor al programului Project MKUltra, lansat în 1953 și mult mai amplu. MKUltra a extins cercetările asupra substanțelor halucinogene și a inclus sute de subproiecte dedicate studierii metodelor de influențare a minții.

Un raport CIA de șapte pagini, intitulat „Special Research for Artichoke”, descria planuri de manipulare psihologică, pe fondul temerilor legate de presupuse tehnici de „spălare a creierului” atribuite blocului comunist în primii ani ai Războiului Rece.

La acea vreme, supravegherea etică era limitată, iar unele experimente vizau persoane care nu își dăduseră consimțământul. Ulterior, unii foști participanți, inclusiv deținuți, au relatat efecte psihologice severe, precum paranoia și halucinații.