O fermă din Europa a dat lovitura cu “primul caviar organic”. Se vinde cu 8.000 de euro kilogramul, iar comenzile ajung până în Japonia

Realizat exclusiv din icre de sturioni și sare, produsul este exportat în țări precum Japonia, Franța, Regatul Unit sau Olanda. FOTO: Hepta

Într-un mic sat din sudul Spaniei, o fermă de sturioni produce ceea ce compania numește “primul caviar organic din lume”. În timp ce 70% din caviarul consumat la nivel mondial provine din fermele chinezești, caviarul de la această fermă spaniolă urmează ritmul lent al sturionilor, fără aditivi sau grăbirea procesului, potrivit Euronews.

Realizat exclusiv din icre de sturioni și sare, produsul este exportat în țări precum Japonia, Franța, Regatul Unit sau Olanda, cu prețuri care pot ajunge până la 8.000 de euro pe kilogram.

Condițiile de la ferma de sturioni din Spania sunt ideale pentru pești, care sunt hrăniți exclusiv cu legume organice și carne de pește provenită din surse sustenabile, într-un mediu natural.

„Sturionii au un metabolism și o rată de creștere foarte lente. Nu sunt o rasă pentru oameni nerăbdători. Nu accelerăm procesul în niciun fel, lăsând animalul să producă caviarul așa cum ar face-o în natură”, explică Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar la Caviar Riofrío.

Apa naturală provine dintr-un izvor aflat la doar 300 de metri în amonte de instalații. Caviarul organic este produs aici doar din ouă de sturion și sare. Nu există aditivi. În fiecare an, compania comercializează aproximativ două tone din trei soiuri diferite de caviar, pe care le exportă către Japonia, Taiwan, Franța, Marea Britanie, Olanda și Portugalia, printre alte țări. Cel mai exclusivist soi a ajuns la prețuri de până la 8.000 de euro pe kilogram.

„În spatele certificării organice, încercăm să asigurăm clientul că acest produs îndeplinește standarde foarte înalte. Avem arome foarte subtile care vă permit să vă bucurați de caviar ca și cum ați putea merge la râu sau la mare, să prindeți pește și să mâncați caviarul proaspăt”, spune Carlos Portela, directorul general al companiei.

În fiecare an, compania comercializează, de asemenea, aproximativ 15 tone de carne de sturion, fie afumată, fie confiată.

O delicatesă de lux cu o lungă tradiție, caviarul organic și subprodusele sale ajung acum pe noi piețe și clienți, susțin managerii. „Este o delicatesă. Nu mănânci niciodată caviar cu lingurița. Este ceva de savurat, ceva căruia îi oferi timp, propriul său moment; este strâns legat de fericirea întâlnirilor cu familia sau prietenii”, spune Portela.

Nu mai puțin de 70% din caviarul consumat în întreaga lume provine din ferme piscicole chinezești. Nu este rusesc sau iranian și, bineînțeles, nu este sălbatic, conchid managerii de la Caviar Riofrío.