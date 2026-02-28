FBI a ridicat nivelul de alertă teroristă în SUA din cauza războiului cu Iran

FBI a ridicat nivelul de alertă teroristă în SUA FOTO: Getty Images

FBI a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, notează Agerpres. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat că se află în "coordonare directă" cu agențiile de informații și forțele de ordine pentru a "monitoriza îndeaproape și a dejuca orice amenințare potențială împotriva patriei".

Serviciul Secret, responsabil cu protecția președintelui și a altor lideri politici, a anunțat de asemenea o 'suplimentare a securității' în locațiile aflate sub paza sa. Departamentele de poliție locale din întreaga țară, inclusiv cel din New York, au activat protocoale de precauție și au întărit prezența patrulelor la lăcașurile de cult și sediile diplomatice.

Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă un atac la scară largă împotriva Iranului, care a răspuns prin lansarea de rachete spre teritoriul israelian și împotriva bazelor militare americane din regiune.

Președintele american, Donald Trump, al cărui guvern negocia un pact nuclear cu Teheranul, a anunțat operațiunea sâmbătă în zori, de la reședința sa privată din Mar-a-Lago, Florida, afirmând că obiectivul său final este răsturnarea regimului iranian.