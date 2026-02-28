Trump și Netanyahu ar fi văzut o fotografie cu cadavrul lui Ali Khamenei între ruinele complexului din Teheran

Locuința din Teheran a ayatollahul Ali Khamenei a fost distrusă complet în atacul israelian. FOTO: X OSINTdefender

Două posturi de televiziune israeliene au relatat, sâmbătă seara, în mod similar că o „fotografie cu cadavrul” liderului suprem iranian, Ali Khamenei, despre care au spus că a fost ucis în atacul SUA-Israel împotriva Iranului, a fost arătată preşedintelui american, Donald Trump, şi prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, informează AFP, citată de Agerpres.

„Oficiali israelieni de rang înalt au fost informaţi despre eliminarea lui Khamenei. Cadavrul său a fost recuperat din ruinele complexului său”, a relatat postul public de televiziune KAN.

Potrivit Canalului 12, „o fotografie cu cadavrul a fost arătată lui Netanyahu şi Trump”.

Mai mulți oficiali israelieni spun că liderul suprem din Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a fost într-adevăr ucis în loviturile israeliene împotriva Teheranului, cadavrul său fiind descoperit printre ruinele unei clădiri.

Informația a fost preluată de agenția internațională Reuters.

Ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a anunțat mai mulți oficiali de rang înalt de la Washington că Ali Khamenei a fost eliminat, potrivit unei surse familiarizate cu detaliile.

Netanyahu: „Există tot mai multe semne că aceste dictator nu mai este”

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul guvernului israelian a făcut declarații după o zi de război cu Iranul. Netanyahu s-a adresat poporului iranian, spunând că atacurile îi vor ajuta să „se elibereze de tiranie”. El spune că au „o șansă unică într-o generație” de a răsturna regimul iranian.

„Ieșiți în stradă în masă și faceți treaba”, a adăugat el. Este „timpul să vă uniți” și „să vă uniți pentru o misiune istorică”.

Netanyahu a reluat apoi informația că Ali Khamenei a murit. „Există tot mai multe semne că aceste dictator nu mai este”, a spus liderul israelian.