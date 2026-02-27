Haos dimineață la notariate din cauza ordonanței care a intrat în vigoare la 23.00. Și cumpărătorii trebuie să arate că n-au datorii

Haos la notariate din cauza ordonanţei de urgenţă care modifică procedurile de vânzare-cumpărare a locuinţelor şi care a fost dată aproape de miezul nopţii. Vineri dimineaţă, cei care urmau să încheie astfel de documente au aflat că au nevoie şi de certificate de atestare fiscală. Adică nişte acte care să demonstreze că nu au datorii la stat.

Vineri dimineață, la cabinetele notariale, clienții – vânzători și cumpărători - s-au trezit că sunt nevoiți să prezinte certificate de atestare fiscală, documente prin care să demonstreze că nu au datorii către stat, că și-au plătit la zi toate taxele, impozitele și amenzile.

Problemele au apărut pentru că acest certificat de atestare fiscală nu se eliberează peste tot pe loc, ci în maximum două zile. Astfel că au existat nenumărate încurcături în cabinetele notariale și oamenii au fost puși pe drumuri.

Deși ordonanța de urgență a Guvernului a fost dată în urmă cu câteva zile, a intrat în vigoare după ce a fost publicată în Monitorul Oficial la o oră nepotrivită, spun notarii, la 23.00, aproape de miezul nopții, și a intrat imediat în vigoare. Astfel că dimineață oamenii au fost puși în fața faptului împlinit.

Cumpărătorul de clădiri, terenuri sau mijloace de transport va trebui să facă și el dovada plăţii tuturor impozitelor, nu doar vânzătorul, așa cum e până acum, a declarat marţi seară ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a spus că Ordonanţa privind reforma administraţiei instituie această obligativitate a celui care cumpără clădiri, terenuri sau maşini să dovedească plata tuturor impozitelor locale.

„În ceea ce priveşte partea de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirilor, imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport, se instituie obligativitatea ca şi cumpărătorul, cel care, de fapt, deţine resursa financiară, să dovedească plata tuturor impozitelor către autorităţilor locale, nu numai vânzătorul, aşa cum este astăzi în legislaţie”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.