George Clooney şi soţia lui şi-au mutat reşedinţa oficială într-un castel din Provence, în Franţa

George Clooney și soția sa Amal s-au mutat într-un castel din Provence, în Franţa.

Lui George Clooney și soției sale, Amal, le-a luat cinci ani să-și mute reședința oficială la Domaine du Canadel din Brignoles, o municipalitate din regiunea Var din Provence-Alpi-Coasta de Azur, Franța. În 2021, au achiziționat domeniul viticol istoric din secolul al XVIII-lea pentru 8 milioane de euro, care se întinde pe 172 de hectare de podgorii, plantații de măslini și un castel din secolul al XVIII-lea, cu grădină, piscină și teren de tenis.

Motivul declarat al achiziției a fost „să ducă o viață liniștită și privată, în special pentru copiii lor Alexander și Ella, departe de strălucirea Hollywood-ului, precum și de dragostea pentru stilul de viață provensal”, relatează La Stampa.

Decretul de naturalizare a fost publicat în Monitorul Oficial din Franţa pe 27 decembrie 2025. Milionarul Clooney, proprietarul Vilei Oleandra din Laglio, pe Lacul Como, a refuzat oportunitatea de a plăti impozite mai mici oferită de guvernul italian celor super-bogați, alegând rezidența fiscală în Franța, una dintre țările cu cele mai mari impozite.

La mai puțin de 20 km de castel se află Chateau Miraval , crama cumpărată în 2008 pentru 55 de milioane de euro de Brad Pitt, prieten apropiat al lui Clooney. Prietenia dintre cei doi este atât de strânsă, încât a fost inventat termenul „Brignoleswood”.

Zona Brignoles este cunoscută pentru vinurile sale rosé fine (55% din producția din Var), urmate de vinuri roșii corpolente (40%) și vinuri albe proaspete (5%). Vinurile mediteraneene sunt produse din soiurile de struguri Cinsault, Grenache, Rolle și Syrah. Vinurile produse de George Clooney și soția sa sunt comercializate sub marca Château Canadel .

Brignoles, cu o populație de 17.000 de locuitori, este situat la 50 km nord de Toulon. S-a dezvoltat în Evul Mediu, când conții de Provence au construit aici una dintre casele lor fortificate în secolul al XIII-lea. În secolul al XVI-lea, a găzduit Parlamentul provensal, care fugea din Aix-en-Provence, lovit de ciumă.

Castelul rămâne principala atracție, alături de încântătorul oraș vechi, creat atunci când Brignoles a devenit una dintre capitalele comerciale provensale, cu artizani, tăbăcării și fabrici textile. În literatură, orașul a fost menționat de Victor Hugo în „Mizerabilii”, vorbind despre episcopul de Digne, Hugo scrie: „În 1804, Monseniorul Myriel era vicarul de Brignoles”.