Romgaz şi-a majorat profitul net cu 4,4% în 2025, la 3,346 miliarde de lei. Ce producţie de gaze a avut compania, anul trecut

Romgaz şi-a majorat profitul net cu 4,4% în 2025, la 3,346 miliarde de lei. FOTO: Hepta

Romgaz a raportat, pentru 2025, un profit net de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare faţă de anul anterior (3,2 miliarde lei în 2024). Producţia de gaze a companiei de stat s-a menţinut la 4,95 miliarde metri cubi.

”Profitul net consolidat al Romgaz în anul 2025 a fost de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare, respectiv cu 140,61 milioane lei, comparativ cu anul anterior.

Performanţele financiare preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2025 au fost influenţate de factorii de mai jos: Producţia de gaze naturale estimată pentru anul 2025 a fost de 4,954 miliarde mc, cu 0,17% mai mică decât producţia anului anterior (-8,2 milioane mc).

Producţia de energie electrică a anului 2025, de 750,1 MWh, a înregistrat o scădere de 14,8% faţă de anul 2024. Capacitatea de înmagazinare a gazelor naturale contractată la 31 decembrie 2025 a fost de 100%, gradul de umplere al depozitelor fiind de 73,28% la finalul anului. Veniturile totale au avansat în 2025 cu 167,56 milioane lei, înregistrând o creştere de 1,96%", conform unui raport Romgaz.

A crescut şi cifra de afaceri

Cifra de afaceri a companiei Romgaz s-a ridicat în 2025 la 8,02 miliarde lei, mai mare cu 1,2% faţă de 2024.

”Creşterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 0,28% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, din creşterea veniturilor din vânzarea de energie electrică cu 1,88% şi din creşterea cu 20,11% în 2025 faţă de 2024 a veniturilor din vânzarea de bunuri (96,6% din aceste venituri reprezintă vânzări de condensat, producţia fiind în creştere cu 46,9% faţă de anul precedent)”, precizează compania.

Cheltuielile totale au scăzut în anul 2025 cu 1,44% (71,22 milioane lei), mai precizează Romgaz, care are circa 6.000 de angajaţi şi o capitalizare de 44,78 miliarde lei.