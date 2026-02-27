Nuclearelectrica a obţinut un profit net de aproape 2,4 miliarde lei în 2025, cu peste 40% mai mare decât în anul precendent

1 minut de citit Publicat la 14:25 27 Feb 2026 Modificat la 14:25 27 Feb 2026

Sediul Nuclearelectrica și centrala nucleară de la Cernavodă. Sursa foto: Colaj/ Agerpres Foto

Societatea Naţională Nuclearelectrica a înregistrat, în 2025, un profit net de 2,397 miliarde lei, în creştere cu 40,4% faţă de anul anterior, potrivit unui raport transmis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB), transmite Agerpres.

În anul 2024, compania a raportat un profit net de 1,708 miliarde lei.

Conform datelor publicate vineri, veniturile din exploatare au crescut cu 20%, la 5,75 miliarde lei, de la 4,79 miliarde lei în 2024, în principal ca urmare a majorării cu 20,7% a veniturilor din vânzarea energiei electrice, care au ajuns la 5,59 miliarde lei.

EBITDA s-a majorat cu 29,7%, până la 3,09 miliarde lei, iar rezultatul operaţional (EBIT) a urcat cu 38,6%, la 2,37 miliarde lei.

Cheltuielile din exploatare, mai puţin deprecierea şi amortizarea şi contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică (CFTE), au crescut cu 1,7%, la 2,15 miliarde lei. În acelaşi timp, cheltuielile cu contribuţia la Fondul de Tranziţie Economică au avansat cu 74,7%, la 504,5 milioane lei.

Rezultatul financiar net a fost de 404,8 milioane lei, în creştere cu 44,7% comparativ cu 2024, în condiţiile în care s-au înregistrat venituri financiare mai mari cu 32,6%, iar cheltuielile financiare au scăzut cu 34,8%.

Totodată, cheltuiala cu impozitul pe profit a crescut cu 34%, la 381,3 milioane lei.

Producţia de energie electrică livrată de CNE Cernavodă în Sistemul Energetic Naţional a fost de 10,115 milioane MWh în 2025, în creştere cu 1% faţă de nivelul de 10,019 milioane MWh înregistrat în anul precedent.

Nuclearelectrica este companie de stat

Societatea Naţională Nuclearelectrica este controlată majoritar de Statul Român, prin Ministerul Energiei, care deține peste 80% din acțiuni.

Compania se ocupă cu producția de energie electrică nucleară, în special prin centralele de la Centrala Nucleară Cernavodă, și este listată și la bursă, dar deciziile strategice majore rămân sub controlul statului.

Practic, deși poate avea și acționari privați minoritari, este în continuare o societate de stat și orice investiție majoră sau proiect de dezvoltare trebuie aprobată de acționarul majoritar, adică statul.