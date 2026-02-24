Accesa a câștigat titlul Top Supplier Retail 2026 pentru Customer Experience bazată pe AI - în parteneriat cu MediaMarktSaturn

Accesa a câștigat titlul Top Supplier Retail 2026 la categoria Customer Experience, împreună cu MediaMarktSaturn, liderul european în sectorul de retail electronice de consum.

Premiul, acordat de EHI Retail Institute și Lebensmittel Zeitung, recunoaște parteneriatele care generează impact măsurabil în retail.

Recunoașterea a fost acordată pentru Manualul Interactiv de Utilizare, o soluție GenAI care transformă instrucțiunile de operare tradiționale într-o experiență interactivă, bazată pe dialog, disponibilă nonstop prin cod QR sau link web. Realizată exclusiv pe baza documentației oficiale a produsului și a bazelor de cunoștințe interne, soluția oferă răspunsuri precise, orientate spre soluții, atât înainte cât și după achiziție.

„Suntem mândri să primim acest premiu alături de MediaMarktSaturn. Reflectă puterea parteneriatului nostru pe termen lung și viziunea comună de a face tehnologia cu adevărat utilă pentru clienți. La Accesa, ne concentrăm pe rezolvarea provocărilor reale cu ajutorul AI. Pentru noi, confirmarea muncii noastre și cea mai mare satisfacție este atunci când vedem că soluțiile noastre generează impact concret în retail ” afirmă Gabriel Sobolu, Managing Director Retail, Manufacturing & Multi Industries | CTO la Accesa.

Acoperind în prezent peste 2.000 de produse private label, soluția ajută clienții să acceseze rapid și ușor informații relevante despre produse. În primele 4 luni, soluția a generat peste 10.000 de solicitări din partea utilizatorilor, iar adoptarea continuă să crească.

„Ideea a fost să creăm un chatbot bazat exact pe documentele specifice fiecărui produs, dar care ajută clienții să capete o experiență bazată pe înțelegere corectă, în felul în care am gândit noi sistemul. Lansând acest chatbot, nu facem fericit doar un client, ci putem sprijini clienții pe mii de produse.” spune Stefan Ploch, Expert Quality Management, Imtron, subsidiara MediaMarktSaturn responsabilă de brandurile private label KOENIC, PEAQ, ISY and ok.

Construit pe baza unei colaborări de peste 10 ani între Accesa și MediaMarktSaturn, premiul evidențiază modul în care combinarea cunoștințelor profunde de retail cu tehnologia avansată poate conduce la soluții scalabile pe diverse piețe, branduri și scenarii de utilizare.

Cu sediul în Cluj-Napoca, Accesa este un lider în sectorul de tehnologie, cu peste 20 de ani de experiență în transformarea provocărilor de business în oportunități de creștere.

Cu peste 1.200 de profesioniști, compania sprijină branduri mari din domeniile Retail, Manufacturing și Finance, pe parcursul întregii evoluții digitale, de la idee la dezvoltarea de software și soluții de servicii gestionate.

MediaMarktSaturn este unul dintre cei mai mari retaileri de electronice de consum din Europa. Prin brandurile sale principale MediaMarkt, Saturn și MediaWorld, compania operează 1.070 de magazine în 11 țări europene.

Compania are aproximativ 50.000 de angajați și ajunge la circa 2,2 miliarde de contacte cu clienții pe an, pe toate canalele, subliniind prezența sa puternică pe piață.