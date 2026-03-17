Zborurile de pe Aeroportul Heathrow din Londra s-au redus cu o treime din cauza războiului din Iran

Terminalul 4 al Aeroportului Heathrow este situat la sud de pista sudică, fiind separat de terminalele centrale 2, 3 și 5. Sursa foto: Getty Images

Terminalului 4 de pe Aeroportul Heathrow din Londra pierde zilnic o treime din pasageri, având în vedere că traficul aerian este afectat de războiul din Iran care continuă, relatează The Independent. Heathrow, situat la vest de capitala britanică, este unul dintre principalele noduri aeriene din lume.

Conform sursei citate, anulările curselor operate de companiile Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Kuwait Airways și El Al afectează zilnic aproape 9.000 de pasageri de la Heathrow.

Un angajat dintr-un punct de catering din Terminalul 4 al aeroportului londonez Heathrow a fost întrebat: "Dacă o zi normală înseamnă 100, cât de aglomerat este acum?", iar acesta a răspuns astfel: "Acum? Zece".

Acest răspuns pare plauzibil când vezi imagini cu ghișee de check-in goale într-o dimineață de luni. Totuși, o analiză mai atentă arată că terminalul 4 a pierdut unul din trei pasageri de la atacul americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Terminalul 4 de pe aeroportul londonez Heathrow este situat la sud de pista sudică, fiind separat de terminalele centrale 2, 3 și 5. Din cauza conexiunilor dificile, a devenit mai degrabă un terminal pentru zboruri directe, specializat în curse către principalele huburi din Orientul Mijlociu.

Spre Doha, între 08:25 și 21:55, pasagerii pot alege în mod normal dintre șapte zboruri operate de compania aeriană Qatar Airways, inclusiv cu uriașul Airbus A380. Spre Abu Dhabi? Etihad oferă patru zboruri directe zilnice, jumătate dintre ele cu același tip de avion – "SuperJumbo".

Gulf Air din Bahrain și Kuwait Airways operează, de asemenea, de două ori pe zi, cu aeronave de mari dimensiuni, între huburile lor și Terminalul 4 de la Heathrow.

Compania israeliană El Al operează zboruri spre Tel Aviv din Terminalul 4 doar intermitent, cu un program redus.

În total, anulările afectează aproximativ 9.000 de pasageri care sosesc sau pleacă zilnic. Acest număr reprezintă o treime din traficul obișnuit al Terminalului 4, deși oficialii Aeroportului Heathrow susțin că scăderea nu este atât de semnificativă, potrivit sursei citate.

Panourile de plecări indică o pauză lungă de circa 90 de minute în mijlocul zilei, perioadă în care nu există niciun zbor. În celelalte terminale Heathrow, o astfel de pauză ar fi de neconceput.

Terminalul 4 a fost inaugurat în 1986, ca soluție temporară în timpul îndelungatei planificări pentru viitorul Terminal 5. Amplasarea sa este problematică: aeronavele care aterizează sau decolează de pe pista nordică trebuie să traverseze o pistă activă la sosire sau plecare.