Nazare spune că economia României poate fi afectată de exportul de profit: "ANAF a verificat tranzacţii de peste 199 miliarde de lei"

Zona preţurilor de transfer trebuie tratată serios, deoarece cazurile în care costurile intra-grup, redevenţele, serviciile refacturate sau marjele de profit nu sunt suficient justificate economic şi ajung să diminueze baza impozabilă din România, facilitând exportul de profit în afara ţării, a declarat, vineri, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, notează Agerpres.

"În perioada iunie 2025 - mai 2026, ANAF a verificat 152 de contribuabili, selectaţi pe baza analizei de risc: companii cu volume mari de tranzacţii intra-grup, pierderi recurente sau profitabilitate mult sub nivelul firmelor comparabile din aceeaşi industrie. Iar rezultatele sunt relevante: obligaţii fiscale suplimentare de aproximativ 655 milioane lei; peste 386 milioane lei reprezintă impozit pe profit; baza impozabilă a fost majorată cu peste 3,38 miliarde lei; pierderile fiscale declarate au fost reduse cu aproximativ 1,79 miliarde lei. Aceste cifre arată de ce zona preţurilor de transfer trebuie tratată serios. Nu vorbim despre presiune asupra companiilor care lucrează corect - tranzacţiile intra-grup sunt fireşti şi necesare într-o economie modernă. Vorbim despre cazurile în care costurile intra-grup, redevenţele, serviciile refacturate sau marjele de profit nu sunt suficient justificate economic şi ajung să diminueze baza impozabilă din România, facilitând exportul de profit în afara ţării", a spus Nazare într-o postare pe FB.

Potrivit acestuia, o economie sănătoasă are nevoie de investiţii, capital şi reguli fiscale corecte şi echitabile pentru toţi, astfel încât dezvoltarea economică să nu fie afectată de practici precum exportul de profit în afara României.

Ministrul a precizat, în context, că obligaţiile fiscale au fost de peste 650 milioane de lei în ultimul an, în urma aplicării riguroase a legislaţiei privind preţurile de transfer.

"România are nevoie de companii puternice - româneşti şi străine -, de investiţii, de locuri de muncă bine plătite şi de integrare în lanţurile economice europene. Dar, în acelaşi timp, are nevoie de un sistem fiscal echilibrat, în care toţi jucătorii din piaţă sunt trataţi echitabil şi în care profitul realizat în România este declarat şi impozitat corect aici. Aceasta este una dintre temele directoare ale strategiei aplicate în ultimul an la Ministerul Finanţelor: reguli care să aducă echilibru în piaţă, predictibilitate pentru contribuabili, principii de corectitudine la nivelul întregii pieţe şi prevenţie prin digitalizare, analize de risc şi control fiscal ţintit, acolo unde datele indică risc fiscal", a mai spus Nazare.

El consideră că în multe situaţii, mecanismele de preţuri de transfer sunt folosite pentru exportul artificial al profitului, prin mutarea câştigurilor către jurisdicţii cu fiscalitate mai avantajoasă, în detrimentul bugetului României. În această logică, ANAF a verificat tranzacţii de peste 199 miliarde lei între companii afiliate în ultimul an.

"Aceste tranzacţii sunt normale într-o economie integrată. Companiile din acelaşi grup îşi pot furniza servicii, produse, licenţe, finanţare sau suport operaţional. Problema intervine, însă atunci când preţurile folosite în aceste tranzacţii nu reflectă condiţiile de piaţă şi pot reduce artificial profitul impozabil în România", mai scrie Alexandru Nazare.

Şeful de la Finanţe a adăugat că rezultatele controalelor au fost confirmate în mare parte şi în procedurile de contestare: aproape 60% din sumele contestate au fost respinse, iar sumele admise au fost de aproximativ 260.000 lei.

"Aceasta este direcţia de consolidare la ANAF: controale ţintite, bazate pe date, pe analiză de risc şi pe zonele unde există impact real asupra bugetului. Modernizarea ANAF nu înseamnă doar digitalizare. Înseamnă şi capacitatea de a identifica riscurile corect şi la timp, de a reduce presiunea pe contribuabilii conformi şi de a interveni ferm acolo unde există practici care afectează bugetul public", a subliniat Nazare.

Conform acestuia, companiile corecte, indiferent de originea capitalului, trebuie să aibă reguli clare şi predictibilitate.

"Dar acolo unde profitul realizat în România este diminuat artificial, statul are obligaţia să acţioneze. România are nevoie de investiţii şi de un mediu de afaceri performant, dar competitivitatea trebuie construită pe reguli egale, conformare corectă şi respect pentru contribuabilii care îşi plătesc taxele acolo unde produc valoare", a încheiat ministrul de Finanţe.