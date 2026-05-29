Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului

2 minute de citit Publicat la 15:06 29 Mai 2026 Modificat la 15:25 29 Mai 2026

Președintele rus Vladimir Putin a fost informat despre faptul că o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin este la curent cu incidentul în care o dronă ar fi căzut pe un bloc de locuințe din Galați, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit platformei media SMOTRI a televiziunii de stat ruse.

Peskov a confirmat că Putin a fost informat despre situația legată de drona din România. „Ce credeți? Că i-au ascuns asta? Credeți că ascund asta de el?”, le-a spus Peskov jurnaliștilor, răspunzând la o întrebare pe această temă, transmite și publicația RIA Novosti.

În paralel, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a amenințat România cu „represalii” după decizia autorităților de la București de a închide Consulatul General al Rusiei din Constanța și de a declara consulul general rus persona non grata. Măsura a fost anunțată de președintele României, Nicușor Dan, după ședința de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Zaharova a declarat pentru agenția TASS că răspunsul Moscovei nu va întârzia, după decizia României de a închide reprezentanța diplomatică rusă de la Constanța.

Declarațiile vin după ce România a raportat pătrunderea unei drone rusești în spațiul său aerian, care s-a prăbușit ulterior pe un imobil din Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane.

Autoritățile române au informat aliații din NATO și au cerut sprijin pentru consolidarea apărării anti-dronă, în timp ce Alianța a condamnat ceea ce a numit „imprudența Rusiei” și a reafirmat angajamentul de apărare a teritoriului aliat.

Dmitri Medvedev: „Euro-impotenții țipă despre o dronă care ar fi lovit un bloc de apartamente din România. E doar încălzirea!”

Comentând vineri incidentul cu UAV-ul (drona) din România, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că este necesar să se stabilească a cui este aparatul, însă toate țările UE ar trebui „să tacă” pe această temă, deoarece sunt participante directe la războiul cu Rusia.

„Euro-impotenții țipă despre o dronă care ar fi lovit un bloc de apartamente din România. Desigur, trebuie să aflăm a cui a fost. Dar, în orice caz, toate țările UE trebuie să tacă în legătură cu acest subiect. Statele europene sunt participante directe la războiul cu Rusia și nimeni nu mai contestă asta. Da, luptă cu ajutorul banderiștilor (n.r. termen peiorativ folosit în propaganda rusă pentru a se referi la ucraineni sau la naționaliștii ucraineni), dar ce diferență mai are pentru noi?”, a scris el pe un canal de pe platforma Max.

„Țineți-vă gura. Asta e doar încălzirea!”

„Doar dronele europene, piesele de schimb pentru ele, alte armamente, ca să nu mai vorbim de datele de spionaj, participă în fiecare zi la atacurile asupra țării noastre. Ca urmare a acțiunilor lor, sunt avariate case de locuit în care mor cetățenii noștri pașnici.

Pentru aceasta, la fel ca și pentru atacul terorist din Starobilsk, sunt direct responsabile diverse scursuri de tipul ursulelor, merceilor, macronilor, starmerilor și altor mizerii!

Prin urmare, să se pregătească: acest lucru se va întâmpla și de acum încolo. Este război! Iar cetățenii statelor UE, ca populație a unor țări aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Mai ales în locurile unde sunt amplasate unități de producție a dronelor pentru nevoile formațiunilor banderiste.

Așa că țineți-vă gura. Asta e doar încălzirea!

În același timp, toți ticăloșii europeni – liderii imbecili ai UE, șefuleții țărilor acestei uniuni neterminate – știu foarte bine cum să oprească războiul. Așa că cereți-le socoteală lor!”, a mai adăugat acesta.