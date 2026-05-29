Mesajul MApN după ce drona rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați: „Mulți vă întrebați de ce nu am reușit să o distrugem”

În descrierea videoclipului, MApN spune că „apărarea unui stat înseamnă atât capacitatea de a acționa, cât și responsabilitatea de a lua deciziile corecte pentru protejarea oamenilor”. Foto: Hepta

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a publicat, vineri, două clipuri video în care încearcă să explice de ce drona care a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe un bloc din Galați nu a fost doborâtă. Ministerul a transmis că toate deciziile luate în astfel de situații urmăresc, „în primul rând, siguranța cetățenilor”, subliniind că, chiar dacă România are „una dintre cele mai avansate legi care ne permite să neutralizăm dronele” intrate pe teritoriul țării, „asta nu înseamnă că putem folosi armamentul letal în mod discreționar”.

„Știu că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am reușit să doborâm drona. Misiunea Armatei României este să îi protejeze pe oameni. De aceea, fiecare decizie pe care o luăm urmărește în primul rând siguranța cetățenilor și evitarea oricărui risc suplimentar pentru populație. Cel mai important lucru pentru un militar, nu este tehnica pe care o are la dispoziție, ci faptul că oamenii și teritoriul pe care le apără sunt în siguranță”, spune o reprezentantă a MApN într-un clip video postat pe Facebook.

Ea afirmă că situația este tratată cu „toată seriozitatea”.

„Aveți încredere că tratăm această situație cu toată seriozitatea. Rămâneți calmi, informați-vă din surse oficiale și aveți grijă de cei dragi. Noi ne vom face în continuare datoria, astfel încât viața să își urmeze cursul firesc. Siguranța oamenilor rămâne cea mai importantă misiune a noastră”, mai spune ea.

În descrierea videoclipului, MApN spune că „apărarea unui stat înseamnă atât capacitatea de a acționa, cât și responsabilitatea de a lua deciziile corecte pentru protejarea oamenilor”.

În al doilea mesaj, un alt reprezentant al Ministerului spune că a„vem una dintre cele mai avansate legi care ne permite să neutralizăm dronele ce pătrund neautorizat în spațiul aerian național”, dar asta nu înseamnă că „putem folosi armamentul letal în mod discreționar”.

„Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră. Armata României monitorizează permanent situația de la granițe și se pregătește să reacționeze la orice amenințare. Avem una dintre cele mai avansate legi, care ne permite să neutralizăm dronele ce pătrund neautorizat în spațiul aerian național. Însă aceasta nu înseamnă că putem folosi armamentul letal în mod discreționar. Putem face uz de armă, însă numai dacă siguranța cetățenilor nu este pusă în pericol.

Pe de altă parte, dreptul internațional nu permite niciunui stat, sub nicio formă și în nicio împrejurare, să încalce spațiul aerian al altui stat. Cuvântul de ordine este precauția. Îți trebuie mai mult curaj să fii precaut decât să te hazardezi, sperând că ție nu ți se va întâmpla. Acesta nu este un joc video. Nu poți apăsa pe butonul de pauză. Nu poți face „reload”, nu mai ai o altă încercare.

Angajarea unei ținte aeriene cu armament de război pe teritoriul național, în timp de pace, este o responsabilitate extremă. Armata nu își poate permite să provoace mai multe pagube decât cele pe care ar trebui să le prevină. Suntem precauți, suntem responsabili, suntem aici să apărăm țara”, se arată în al doilea videoclip.

În descrierea videoclipului, MApN transmite: „În apărare, curajul nu înseamnă să apeși pe trăgaci. Curajul înseamnă să iei decizia corectă atunci când viețile oamenilor depind de ea. Armata României acționează cu fermitate, responsabilitate și respect pentru lege, având mereu aceeași misiune: protejarea românilor și apărarea țării”.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Generalul Gheorghe Maxim susține că Armata Română este încă limitată de legislația aplicabilă pe timp de pace în ceea ce privește doborârea dronelor care ajung în apropierea graniței cu Ucraina.