Momentul în care drona a căzut pe blocul din Galați a fost filmat. Oamenii sunt terifiați: „Am crezut că au aruncat o bombă”

Publicat la 07:55 29 Mai 2026 Modificat la 08:10 29 Mai 2026

Momentul în care o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, la primele ore ale dimineții de vineri a fost filmat. Martorii spun că drona a pătruns prin plafonului etajului zece. Impactul a fost urmat de o explozie şi un incendiu, iar două persoane au fost rănite ușor și duse la spital, iar alte două au suferit atacuri de panică.



„S-a simțit foarte puternic, am zis că s-a dărâmat un bloc”, spune o femeie.

”A intrat prin plafon la etajul 10 și a luat foc”, spune alt martor.

„Eram cu el, ne plimbam, am primit Ro-Alerturi și am văzut dintr-o dată bubuituri foarte mari, ne-am speriat și apoi am văzut flăcări”, spun doi tineri.

„Suntem speriați cu toții, suntem vecini, aici locuim, în zonă. Am ieșit imediat că nu știam ce se întâmplă”, spune un bărbat.

„S-a auzit motorul înainte și apoi o bubuitură”, spune un localnic.

„Am zis că s-a aruncat o bombă”.

Cel puțin 70 de oameni au fost evacuați din bloc, iar două persoane, soț și soție, au suferit arsuri. Cei doi au fost duși de urgență la spital. Înainte de incident, locuitorii au primit mesaje RO-Alert.