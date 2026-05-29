„Ne așteptăm ca tot mai multe persoane să se vindece”. Primul pacient externat în Congo după ce a fost testat pozitiv cu Ebola

1 minut de citit Publicat la 17:19 29 Mai 2026 Modificat la 17:19 29 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un prim pacient confirmat pozitiv cu virusul care a declanșat o epidemie de Ebola în Republica Democratică Congo (RDC) a fost declarat vindecat, a anunțat vineri Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează AFP, potrivit Agerpres.

„Pe 27 mai, în RDC, un pacient s-a vindecat, a părăsit spitalul și a putut să se întoarcă în comunitatea lui”, a anunțat în fața jurnaliștilor, la Geneva, Anais Legand, expert tehnic pentru febre hemoragice virale din cadrul OMS.

„Este vorba despre prima persoană internată într-un centru medical care a fost trimisă la ea acasă după două teste negative de la începutul epidemiei și până astăzi”, a adăugat ea.

Anais Legand a subliniat că vindecările sunt și ele posibile în rândul persoanelor infectate de acest virus mortal dar ale căror infectări nu au fost confirmate în laborator.

Potrivit declarațiilor sale, OMS a înregistrat, până vineri, 17 decese confirmate și 223 de decese suspecte asociate cu Ebola în RDC de la începutul epidemiei, pe 15 mai, dintr-un total de 125 de cazuri confirmate și peste 900 de cazuri suspecte.

Deocamdată nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, aflată la originea epidemiei actuale.

Această tulpină poate să prezinte o rată de mortalitate care ajunge până la 50%, însă, pentru cazurile cunoscute ale acestei epidemii, rata de mortalitate pare să fie în prezent mai mică de 25%, deși se află într-o evoluție constantă.

Anais Legand a insistat asupra faptului că un acces timpuriu la îngrijiri medicale poate ameliora considerabil ratele de supraviețuire.

„Ne așteptăm ca tot mai multe persoane să se vindece”, a adăugat ea.