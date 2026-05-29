Un nou feribot va transporta turiști între Taiwan și Japonia. Nava va fi folosită și pentru evacuări în caz de război cu China

Taiwan și Japonia au introdus o nouă linie de feribot, care va transporta turiști, pe timpul nopții, între cele două țări. Nava, Yaima Maru, a fost recent introdusă de Guvernul de la Tokyo pe lista celor care vor fi folosite pentru a evacua locuitori de pe insulele din sudul Japoniei în cazul unui război în regiune, relatează Reuters.

China, care consideră Taiwanul drept propriul său teritoriu, și-a intensificat presiunea militară asupra Taipeiului în ultimii cinci ani, inclusiv prin organizarea unor exerciții militare în zone apropiate de apele teritoriale japoneze.

Deocamdată, nava va face legătura între orașul-port Keelung din nordul Taiwanului și Ishigaki, în Japonia, aflat la est de Taiwan, în partea sudică a insulelor Ryukyu, transportând turiști o dată pe săptămână, într-o călătorie de noapte.

„Această rută regulată nu reprezintă doar infrastructură de transport. Ea servește drept o nouă punte care susține turismul, logistica, activitatea economică, schimburile culturale și educația”, a declarat primarul orașului Ishigaki, Yoshitaka Nakayama, în portul Keelung.

Statele Unite au o importantă bază militară în Okinawa, în arhipelagul Ryukyu, iar Japonia și-a consolidat apărarea în zonă, inclusiv pe insula Yonaguni, cea mai apropiată insulă japoneză de Taiwan.

Tatsuya Ohama, președintele companiei Shosen Yaima, care operează serviciul de feribot, a refuzat să răspundă direct întrebărilor privind tensiunile din regiune.

„Aceasta este, în esență, o chestiune între state. Ca operator privat de feriboturi, primul nostru pas este să punem serviciul în funcțiune”, le-a spus el reporterilor.

Japonia a administrat Taiwanul ca colonie între 1895 și 1945, iar cele două părți au relații economice și comerciale foarte apropiate, în ciuda lipsei unor relații diplomatice oficiale.

China s-a arătat nemulțumită de sprijinul tot mai mare acordat de Tokyo Taipeiului.

În noiembrie, premierul japonez Sanae Takaichi a declarat că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo-ului. Declarația a înfuriat Beijingul și a dus la deteriorarea relațiilor bilaterale. Guvernul Taiwanului respinge revendicările de suveranitate formulate de Beijing.