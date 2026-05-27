Taiwanul a descoperit că se face contrabandă cu cipurile Nvidia. Cel puțin un transport a ajuns în China, prin Japonia

3 minute de citit Publicat la 12:42 27 Mai 2026 Modificat la 12:42 27 Mai 2026

Această acțiune a marcat prima anchetă a Taiwanului împotriva deturnării cipurilor AI. FOTO: Profimedia Images

Procurorii din Taiwan suspectează că trei persoane au reușit să introducă ilegal cel puțin un transport de cipuri AI Nvidia Corp în China, după ce le-au exportat inițial în Japonia, au declarat persoane familiarizate cu cazul, potrivit Bloomberg.

Cei trei au fost reținuți săptămâna trecută de Biroul Procurorilor din Districtul Keelung din Taiwan pentru presupusa falsificare de documente legate de exporturile de servere Super Micro Computer Inc care conțineau cipuri Nvidia avansate, a căror vânzare către China a fost interzisă de SUA fără o licență de la Washington.

Această acțiune a marcat prima anchetă a Taiwanului împotriva deturnării cipurilor AI, după ani de presiuni din partea SUA pentru a-și asuma un rol mai activ în restricționarea accesului Chinei la tehnologie.

Când autoritățile din Taiwan i-au reținut pe cei trei inculpați - care au fost acum reținuți oficial - au confiscat și aproximativ 50 de servere pentru care îi acuză pe cei trei că au pregătit documente de export frauduloase.

Dar cel puțin un transport trecuse deja prin vama din Taiwan, potrivit unor persoane familiarizate cu cazul, care au cerut anonimatul pentru a vorbi despre o anchetă penală în curs.

Cipurile au ajuns în China din Japonia

Transportul anterior a mers în Japonia înainte de a ajunge în cele din urmă la Hong Kong, un punct de referință cunoscut pentru hardware-ul care este în cele din urmă expediat către China continentală, au declarat sursele.

Sursele au refuzat să specifice cantitatea de hardware despre care autoritățile taiwaneze cred că a fost introdusă ilegal cu succes.

De asemenea, inculpații ar fi plănuit să folosească Japonia ca locație intermediară pentru lotul de servere pe care oficialii taiwanezi le-au confiscat săptămâna trecută, potrivit surselor.

Ancheta ar putea fi primul caz cunoscut în care procurorii vizează o rută de contrabandă cu cipuri de inteligență artificială prin Japonia, un aliat apropiat al SUA și piatra de temelie a strategiei de apărare americane în Asia-Pacific.

Alte cazuri s-au concentrat pe deturnarea prin Asia de Sud-Est, inclusiv cea mai mare acuzație de acest fel din SUA.

Japonia este una dintre numeroasele locații din Asia unde companiile chineze accesează cipuri americane de inteligență artificială - prin închirierea de hardware deținut de firme străine și instalat în centre de date din străinătate.

Această configurație este în general permisă în temeiul regulilor americane de control al exporturilor, care au fost impuse pentru prima dată în 2022 din cauza îngrijorărilor că inteligența artificială avansată ar putea oferi Beijingului un avantaj militar.

Însă mulți din Washington sunt convinși de mult timp că firmele chineze au reușit, de asemenea, să procure hardware de contrabandă în țara lor de origine.

Deturnarea semiconductorilor, anchetată de procurori

Și după ani de liniște relativă pe frontul aplicării controlului exporturilor de cipuri, procurorii americani urmăresc acum cel puțin cinci cazuri penale legate de deturnarea semiconductorilor.

Aceasta se adaugă cazurilor de fraudă la exportul de cipuri din Taiwan și Singapore, care nu au propriile controale la exportul de semiconductori și se bazează în schimb pe legile locale pentru a aborda problema.

Autoritățile taiwaneze nu au acuzat Nvidia sau Super Micro de nicio abatere.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, întrebat pe 23 mai despre cazul Taiwanului, a declarat că producătorul de cipuri este „riguros” în explicarea reglementărilor tuturor partenerilor săi.

„În cele din urmă, Super Micro trebuie să-și conducă propria companie”, a declarat Huang reporterilor la sosirea sa la Taipei.

„Sper că își vor îmbunătăți și consolida conformitatea cu reglementările și vor evita ca acest lucru să se întâmple în viitor.”

Nvidia nu a răspuns la o solicitare de comentarii, în timp ce Super Micro a refuzat să comenteze.

Ca răspuns la comentariile lui Huang, Super Micro a declarat pe 23 mai că „cadrele sale robuste de conformitate” sunt „susținute de o diligență riguroasă, în aliniere cu Nvidia și alți parteneri”.

„În plus, evenimentele recente subliniază necesitatea unor soluții la nivel de industrie care ar ajuta în continuare la protejarea lanțurilor de aprovizionare și la consolidarea aplicării legilor de control al exporturilor”, a declarat compania într-o declarație trimisă prin e-mail la acea vreme.