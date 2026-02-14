Cum și-a construit China propria industrie de cipuri și de ce încă nu este suficient

5 minute de citit Publicat la 13:46 14 Feb 2026 Modificat la 13:46 14 Feb 2026

Companiile din afara Chinei vor produce de 70 de ori mai multă capacitate de stocare decât producătorii chinezi. sursa foto: Getty

La peste un deceniu de la lansarea strategiei Beijingului pentru autosuficiență, companiile chineze produc cipuri mai puține și nu la fel de performante precum rivalii lor străini, relatează The New York Times.

La o conferință organizată în ianuarie la Universitatea Tsinghua din Beijing, unii dintre cei mai influenți directori și fondatori din domeniul inteligenței artificiale din China s-au reunit pentru a discuta despre starea industriei. Atmosfera era optimistă. Una dintre companiile prezente – printre care se aflau reprezentanți ai Tencent, Alibaba și Zhipu AI – ar putea ajunge în curând lider mondial, au fost de acord participanții.

Dar un obstacol major îi ținea în loc: aveau nevoie de mai multe semiconductoare ultrarapide.

În acest an, producătorii chinezi de cipuri vor fabrica probabil doar o mică parte din numărul de cipuri avansate produse de companiile străine.

Huawei, compania de telecomunicații și electronice aflată în fruntea efortului chinez în domeniul cipurilor, a declarat că va mai avea nevoie de aproape doi ani pentru a produce cipuri comparabile ca performanță cu ofertele actuale ale Nvidia din Silicon Valley.

„Chiar și campionul național duce o luptă dificilă”, a declarat Xiaomeng Lu, director la Eurasia Group, o firmă de consultanță politică și cercetare din Washington.

Deși companiile chineze produc cipuri mai puține și mai lente – în mare parte din cauza politicilor americane care le-au împiedicat să importe echipamente esențiale – industria chineză de inteligență artificială nu duce lipsă de dinamism.

Controalele la export impuse de Washington au încetinit dezvoltarea cipurilor în China, dar au alimentat și mai mult ambiția Beijingului de a produce în țară tehnologii strategice precum semiconductorii și inteligența artificială.

Fonduri guvernamentale și private masive au fost direcționate către dezvoltarea inteligenței artificiale în China. Acțiunile companiilor tehnologice chineze au înregistrat creșteri importante – Alibaba a urcat cu peste 94% anul trecut. Un val de start-up-uri chineze din domeniul AI se listează la bursă. Luna trecută, două dintre cele mai promițătoare companii chineze din domeniu au atras peste 1 miliard de dolari prin listări la Hong Kong.

Diferența dintre volumul de capital investit în sectorul chinez de AI și realitatea că firmele locale produc mai puține cipuri decât are nevoie țara subliniază urgența eforturilor de autosuficiență și dependența continuă de cipurile străine.

În decembrie, președintele Trump a oferit Chinei un răgaz, permițând Nvidia să vândă unele cipuri avansate companiilor chineze, inversând ani de politică americană. Rămâne însă incert dacă accesul va fi unul larg, înaintea vizitei planificate a lui Trump la Beijing luna viitoare.

Întârzierea la cipurile de memorie

Planul Chinei de a produce intern cipuri de ultimă generație a început în urmă cu mai bine de un deceniu, iar statul a investit peste 150 de miliarde de dolari în acest efort.

Marile companii tehnologice chineze, precum Huawei, Alibaba și ByteDance, au dezvoltat propriile divizii de proiectare de cipuri. Producători de semiconductori, mulți colaborând cu Huawei, au construit zeci de fabrici și au recrutat ingineri de top din Taiwan și Coreea de Sud.

Însă recuperarea decalajului a devenit tot mai dificilă. În timp ce firmele chineze își dezvoltau propriul lanț de aprovizionare, Washingtonul a încercat să le limiteze. Trei administrații prezidențiale americane au impus controale la export pentru a împiedica firmele chineze să cumpere cipuri avansate și echipamentele necesare producerii lor, invocând temeri legate de consolidarea puterii economice și militare a Chinei.

Restricțiile au împiedicat companiile chineze să achiziționeze echipamentele produse de compania olandeză ASML, esențiale în procesul de fabricație a cipurilor. Lipsa accesului la aceste mașini – de dimensiunea unui autobuz școlar – explică de ce cipurile chineze sunt inferioare celor mai performante modele Nvidia.

Acestea sunt cipurile care alimentează sistemele de inteligență artificială. Potrivit lui Tim Fist, director la think tank-ul Institute for Progress din Washington, firmele chineze vor produce anul acesta doar aproximativ 2% din numărul de cipuri AI fabricate de companiile străine.

Diferența este și mai mare în cazul cipurilor de memorie, esențiale pentru calculele complexe realizate de AI. Companiile din afara Chinei vor produce de 70 de ori mai multă capacitate de stocare decât producătorii chinezi, spune Fist.

Principalii producători de cipuri de memorie sunt conglomeratele sud-coreene Samsung și SK Hynix. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume, domină piața celor mai avansate semiconductoare.

Pivotul Huawei

În 2014, China era cea mai mare piață mondială pentru semiconductori, dar 90% dintre cipurile utilizate de companiile chineze erau fabricate în afara țării.

Îngrijorat de această dependență, Consiliul de Stat a aprobat un plan de investiții de miliarde de dolari și a stabilit un obiectiv: până în 2030, China să producă intern fiecare verigă a lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Temerile legate de dependența de tehnologie străină s-au amplificat după dezvăluirile lui Edward Snowden privind monitorizarea comunicațiilor unor directori Huawei de către guvernul american.

În 2017, administrația Trump a amendat gigantul chinez ZTE pentru încălcarea sancțiunilor impuse Iranului, afectându-i grav activitatea. Ulterior, Huawei a devenit ținta unei campanii globale a SUA pentru excluderea echipamentelor sale din infrastructurile de telecomunicații.

„Experiența Huawei a fost doar un univers în miniatură al experienței mai largi a Chinei: brusc izolată și nevoită să își construiască propriile capacități”, a declarat Kyle Chan, cercetător la Brookings Institution.

În paralel, Beijingul a încurajat companiile străine să transfere tehnologie pentru a avea acces la piața chineză. Qualcomm a încheiat în 2016 un parteneriat cu Huaxintong Semiconductor, în care guvernul chinez a oferit teren și finanțare, iar Qualcomm a adus tehnologia și aproximativ 140 de milioane de dolari.

Huawei a lansat o gamă de cipuri comparabile cu unele modele mai vechi Nvidia, însă analiștii susțin că acestea includ componente produse de rivali străini precum TSMC și Samsung.

Puterea calculului și limitele actuale

Imposibilitatea de a achiziționa echipamentele ASML rămâne un blocaj major. De atunci, companiile chineze au recrutat ingineri cu experiență la TSMC și au început să dezvolte propriile echipamente.

Sistemele AI necesită o putere de calcul enormă. Firmele chineze încearcă să compenseze lipsa cipurilor performante prin conectarea unui număr mare de cipuri mai puțin puternice. Guvernul a construit „clustere de calcul inteligent”, centre de date administrate de stat.

Însă aceste centre au nevoie de volume mari de cipuri. Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC), cel mai avansat producător chinez, a întâmpinat dificultăți în a produce suficiente cipuri, iar cele realizate sunt mai predispuse la defecte și consumă mai multă energie decât cele occidentale.

„Volumul de producție va fi o problemă”, a declarat Kendra Schaefer, partener la firma Trivium China.

Unele companii chineze raportează progrese în optimizarea conexiunilor dintre cipuri. Zhipu a anunțat că și-a construit cel mai recent model folosind exclusiv cipuri și software Huawei. Totuși, îmbunătățirile de eficiență sunt limitate, iar cererea uriașă de cipuri rămâne o provocare.

O altă soluție este utilizarea serviciilor cloud oferite de companii precum Alibaba și Amazon, care permit accesul la centre de date dotate cu cipuri performante. Însă această strategie este costisitoare.

Documente depuse la Bursa din Hong Kong de Zhipu și Minimax arată că aceste companii cheltuiesc mai mult pe servicii cloud decât generează în venituri.