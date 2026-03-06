Spitalul din Buhuși este primul din România care are asistenți cu AI. La intrare este și o hologramă: „Răspunde la orice întrebare”

Hologramă AI și reprezentantul IT al spitalului. Foto: Captură Antena 3 CNN

Inteligența artificială este tot mai prezentă în spitalele din România. De la asistenți virtuali care răspund la telefon și oferă informații pacienților, până la holograme interactive sau sisteme care îi ajută pe medici să monitorizeze pacienții în timp real. La Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, județul Bacău, tehnologia este deja folosită pentru a simplifica comunicarea cu pacienții și pentru a sprijini activitatea cadrelor medicale.

Cum ajută inteligența artificială medicii și pacienții. Un spital din Bacău are propriul asistent holografic la intrare

„Bună ziua. Fiți amabil, mă doare o mână de vreo 2 zile. Aș vrea să vin la un medic. Ce-mi recomandați? Îmi pare rău să aud că vă doare mâna. Înțeleg că doriți să consultați în medic. Pentru probleme ortopedice și de traumatologie avem mai mulți medici specialiști. Ați dori să vă ofer informații despre aceștia sau despre programul lor?”, este conversația dintre managerul spitalului și asistentul AI.

Cei care sună la spital nu mai vorbesc întotdeauna cu un operator uman, ci cu un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Sistemul poate prelua apelurile, direcționa solicitările și oferi rapid informații despre programări, secții sau medici.

„Poate oferi orice fel de informații despre programul medicilor, orele de vizită, absolut tot ce este legat de activitatea medicală a spitalului, din ambulatoriul integrat, din secțiile și compartimentele cu paturi, precum și din spitalizarea de zi.

Acest asistent nu se plictisește, nu vorbește urât și este foarte amabil. Chiar dacă îl veți testa, veți vedea că știe să facă și anumite glume, dacă este nevoie”, a explicat managerul spitalului, Constantin Poiană.

Inteligența artificială îi întâmpină pe pacienți chiar de la intrarea în spital, unde au fost instalați asistenți holografici care oferă informații vizitatorilor și îi ajută să se orienteze mai ușor.

„La intrarea principală se înmânează acest sistem holografic, care răspunde la orice fel de întrebare pe care ar putea să o aibă pacienții și aparținătorii: programul medicilor care activează în spital, documentele necesare pentru internare și orice altă posibilă întrebare din partea pacienților”, a explicat Vlad Mitrea, responsabilul IT.

Tehnologia nu este folosită doar pentru informare. În unele secții, inteligența artificială îi ajută pe medici să monitorizeze pacienții și să reacționeze mai rapid în cazul unor probleme medicale.

„Avem prima secție smart la nivelul spitalului, o secție unde pacienții sunt supravegheați cu ajutorul inteligenței artificiale. Tot ce ține de funcțiile vitale, riscul de cădere și orice nevoie medicală pe care o are pacientul este monitorizat, iar cadrele medicale sunt avertizate în timp real”, a completat Poiană.

În secția de pediatrie, tehnologia este folosită și pentru a-i ajuta pe cei mici să treacă mai ușor peste emoțiile unei vizite la medic. O hologramă interactivă le spune povești și transformă experiența din spital într-una mai prietenoasă.

„Recent am implementat și în ambulatoriu, la pediatrie, un sistem care îi ajută pe copii să învingă teama de medic. Le spune povești și le descrie lumea reală a copilăriei lor”, a subliniat managerul spitalului.

Prin integrarea inteligenței artificiale, spitalul din Buhuși încearcă să simplifice accesul pacienților la informații și să sprijine activitatea medicilor. Această abordare orientată spre tehnologie, eficiență și experiența pacientului poate reprezenta un model pentru alte unități sanitare din țară.