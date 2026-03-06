CEO-ul Anthropic anunță că „nu are de ales” decât să conteste în instanță decizia SUA de a pune compania pe lista neagră a Pentagonului

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a confirmat că guvernul SUA a declarat joi compania sa drept „un risc pentru lanțul de aprovizionare” și a spus că „nu are de ales” decât să conteste această desemnare în instanță, potrivit CNBC.

Startup-ul se află în conflict cu Departamentul Apărării cu privire la modul în care pot fi utilizate modelele sale de inteligență artificială, cunoscute sub numele de Claude, și a fost informat la sfârșitul săptămânii trecute, prin postări pe rețelele sociale, că este inclus pe lista neagră pentru contractele guvernamentale.

Anthropic a cerut garanții că tehnologia sa nu va fi utilizată pentru arme complet autonome sau pentru supraveghere internă în masă, însă Departamentul Apărării a dorit ca Anthropic să acorde agenției acces nelimitat la Claude pentru toate scopurile legale.

„Așa cum am declarat vinerea trecută, nu credem și nu am crezut niciodată că rolul Anthropic sau al oricărei companii private este de a se implica în luarea deciziilor operaționale — acesta este rolul armatei”, a scris Amodei. „Singurele noastre preocupări au fost excepțiile privind armele complet autonome și supravegherea internă în masă, care țin de domenii generale de utilizare și nu de luarea deciziilor operaționale.”

Prima companie americană care a fost numită public de SUA „un risc pentru lanțul de aprovizionare”

Anthropic este singura companie americană care a fost vreodată numită public un risc pentru lanțul de aprovizionare, iar această desemnare, acum oficială, va obliga furnizorii și contractorii din domeniul apărării să certifice că nu folosesc modelele companiei în activitatea lor cu Pentagonul.

Eticheta a fost de obicei rezervată organizațiilor care operează în state considerate adversari ai SUA, cum ar fi compania tehnologică chineză Huawei.

Rămâne însă incert dacă contractorii din domeniul apărării pot folosi tehnologia Anthropic pentru proiecte care nu au legătură cu activitatea lor militară.

Amodei a spus în postarea sa că desemnarea „nu limitează (și nu poate limita) utilizările Claude sau relațiile de afaceri cu Anthropic dacă acestea nu au legătură cu contractele lor specifice cu Departamentul de Război”.

Microsoft investește miliarde în Anthropic

Microsoft, care a anunțat în noiembrie planuri de a investi până la 5 miliarde de dolari în Anthropic, a declarat într-un comunicat că avocații săi „au analizat desemnarea” și au stabilit că produsele Anthropic pot rămâne disponibile pentru clienții săi, alții decât Departamentul Apărării.

Anthropic a semnat în iulie un contract de 200 de milioane de dolari cu Departamentul Apărării și a fost primul laborator de inteligență artificială care și-a integrat modelele în fluxuri de lucru operaționale pe rețele clasificate.

Însă, pe măsură ce negocierile dintre cele două părți au stagnat, rivalii OpenAI și xAI, compania lui Elon Musk, au fost de asemenea de acord să își implementeze modelele în sisteme clasificate.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunțat acordul companiei sale cu Departamentul Apărării la câteva ore după ce Anthropic a fost trecută pe lista neagră, vineri. El a spus într-o postare pe X că agenția a demonstrat „un respect profund pentru siguranță și dorința de a colabora pentru a obține cel mai bun rezultat posibil”.

„Administrația nu apreciază Anthropic deoarece compania nu a făcut donații și nici nu a oferit laude de tip dictatorial pentru Trump”

Relația Anthropic cu administrația Trump a devenit tot mai tensionată în ultimele luni, iar Amodei și-a cerut scuze pentru o notă internă critică care a fost divulgată presei miercuri.

Potrivit unui raport al publicației The Information, Amodei le-ar fi spus angajaților că administrația nu apreciază Anthropic deoarece compania nu a făcut donații și nici nu a oferit „laude de tip dictatorial pentru Trump”.

El a spus că nota a fost scrisă vineri, după „o zi dificilă pentru companie”, și nu reflectă opiniile sale „atent formulate sau bine cântărite”. Amodei a adăugat că reprezintă o „evaluare depășită a situației actuale”.

„Anthropic nu a divulgat această postare și nici nu a cerut altcuiva să o facă — nu este în interesul nostru să escaladăm această situație”, a scris Amodei.