Trump vrea să redeschidă celebra închisoare Alcatraz. A cerut Congresului peste 150 de milioane de dolari

Insula Alcatraz este acum un muzeu şi un reper istoric naţional. Foto: Getty Images

În noua propunere de buget, preşedintele american Donald Trump a cerut Congresului 152 de milioane de dolari pentru redeschiderea celebrei închisori Alcatraz. Publicată vineri de Casa Albă, propunerea de buget pentru anul fiscal 2027 solicită finanţare pentru reconstrucţia Alcatraz drept „instalaţie penitenciară securizată de ultimă generaţie”, informează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres.

Finanţarea ar acoperi primul an al costurilor proiectului şi face parte dintr-o solicitare mai mare, de 1,7 miliarde de dolari, pentru finanţarea „centrelor de detenţie aflate în declin” din SUA.

Trump a declarat că a dat instrucţiuni autorităţilor relevante pentru a reconstrui şi redeschide închisoarea. Cunoscută sub numele de „The Rock”, Alcatraz a fost o închisoare de maximă securitate situată pe o insulă din golful San Francisco.

Timp de 29 de ani, insula a servit drept loc de exil pentru „cei mai răi dintre cei mai răi”, deţinuţi-problemă şi maeştri ai evadării. Ultimii deţinuţi au fost eliberaţi în 1963.

Se credea că este imposibil pentru un deţinut să evadeze de pe această insulă şi de aceea închisoarea era considerată potrivită pentru infractori precum Al Capone, George „Machine Gun” Kelly Barnes, Alvin „Creepy Karpis” Karpavicz şi Robert Stroud. Un total de 1.576 de persoane au fost încarcerate acolo în perioada de funcţionare, care a început în 1934.

Insula Alcatraz este acum un muzeu şi un reper istoric naţional, precum şi un loc de reproducere protejat pentru păsări. Aproximativ 1,2 milioane de oameni vizitează insula în fiecare an.