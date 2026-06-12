Trump împlinește duminică 80 de ani: A pregătit un show de 60 de milioane de dolari la Casa Albă, cu lupte în cușcă și mii de invitați

3 minute de citit Publicat la 23:45 12 Iun 2026 Modificat la 23:49 12 Iun 2026

Arena The Claw instalată la Casa Albă va găzdui competiția MMA de ziua lui Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump împlinește, duminică, 14 iunie, 80 de ani iar evenimentele pregătite pentru a celebra această bornă a senectuții sunt pe măsura personalității iubitoare de spectacol a liderului de la Casa Albă, notează Agerpres, care citează AFP.

"O arenă imensă, lupte violente şi milioane de dolari: Trump organizează duminică la Casa Albă o competiţie de arte marţiale mixte (MMA)", scrie agenția franceză.

În mod oficial, acest spectacol, ale cărui costuri sunt estimate la 60 de milioane de dolari, marcheză lansarea celebrărilor prilejuite de cea de-a 250 aniversare a Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite (ratificată de Congres la 4 iulie 1776, n.r.).

O astfel de bogăție de resurse pentru o competiţie sportivă derulată sub ferestrele preşedintelui în ziua când acesta împlineşte 80 de ani a atras critici, în contexul în care războiul dus de Statele Unite împotriva Iranului a provocat o creştere a costului vieţii în întreaga ţară.

Donald Trump insistă însă că instalarea ''The Claw'' (Gheara, n.r.), o arenă cu o înălţime de 28 de metri în faţa Casei Albe, precum şi restul evenimentului, vor fi plătite de Ulimate Fighting Championship (UFC), organizaţia care domină lumea artelor marţiale mixte.

Trump îi laudă pe competitorii MMA care se vor lupta la Casa Albă

Preşedintele american nu îşi ascunde fascinaţia pentru MMA, un sport brutal, care combină tehnici şi reguli ale mai multor discipline, de la judo la box thailandez.

Francezul Ciryl Gane va fi unul dintre cei 14 participanţi la competiţia de duminică, precizează AFP.

Competitorii, care se vor înfrunta într-o cuşcă în formă de octogon, ''sunt cei mai înverşunaţi pe care i-aţi văzut vreodată'', a afirmat Donald Trump, joi, pentru The New York Post.

''Dacă nu v-aţi mai uitat niciodată la aşa ceva, n-o să vă vină să vă credeţi ochilor'', a anticipat el.

Sport violent şi soft-power la ziua lui Donald Trump

Trump, cel mai vârstnic preşedinte american care a depus jurământul, este un obişnuit al unor astfel de competiţii şi îi cunoaşte bine liderii acestui sport violent.

El va profita de expunerea în rândul fanilor MMA, majoritatea bărbaţi tineri care aparţin electoratului favorabil lui Trump, remarcă agenția franceză.

La fel ca Trump, guvernul american încearcă să profite de astfel de competiţii inclusiv la nivel internaţional.

Diplomații Departamentului de Stat au fost instruiți să promoveze MMA prin acorduri încheiate cu UFC, ca nou instrument de soft-power.

Luptele de duminică vor fi urmărite ''probabil de un miliard de persoane din lumea întreagă'', a apreciat secretarul de stat Marco Rubio.

Amenajări fără precedent la Casa Albă

Conform AFP, la Casa Albă nu a mai fost organizat ceva comparabil.

Peluza sudică este cea unde au fost semnate Acordurile de la Oslo în mandatul lui Bill Clinton.

Tot aici, Richard Nixon a părăsit Casa Albă după scandalul Watergate.

Acum, peluzei i-a venit rândul să găzduiască arena ''The Claw''.

Această structură din metal, mărginită de proiectoare şi de ecrane gigantice, va găzdui aproape 4.000 de persoane duminică, dintre care circa jumătate militari americani, potrivit celor declarate de Dana White, directorul UFC.

Peste 100.000 de persoane sunt aşteptat într-un spațiu de tip fan-zone, în apropiere.

Trump, el însuși un spectacol ambulant

Donald Trump, un magnat imobiliar și fostă gazdă de show TV, devenit preşedinte spre surprinderea multora, se distinge în mod clar de predecesorii săi, comentează AFP.

''Donald Trump şi-a construit personalitatea publică prin faptul că este, el însuși, un spectacol'', explică Peter Loge, specialist în comunicare politică la Universitatea George Washington.

Specialistul subliniază că luptele de duminică merg mână în mână cu un stil prezidențial care le face pe plac susţinătorilor liderului republican

''E cam ca la gladiatori. În aceste vremuri tulburi în ţară, este propagat un mesaj care spune că Statele Unite sunt puternice, că deţin controlul... totul, marcat cu focuri de artificii deasupra unor tipi care se bat', adaugă acest profesor.

Evenimentul a atras numeroase critici.

O plângere la tribunal a vizat să blocheze desfăşurarea, argumentând că este vorba despre utilizarea ilegală a spaţiului public în carul unui eveniment care urmează să-i îmbogăţească pe prietenii preşedintelui.

Casa Albă a respins aceste acuzaţii şi a dezminţit, de asemenea, speculația - făcută chiar de Trump - că arena MMA ar putea fi menţinută şi după eveniment, "aşa cum Parisul a păstrat Turnul Eiffel după expoziţia universală din 1889".

''The Claw va fi demontată imediat după terminarea evenimentului'', a precizat un responsabil de la Casa Albă într-un document judiciar.