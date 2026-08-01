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22 de lideri europeni cer reuniune de urgență, după criza din Ceuta. Von der Leyen: Niciun migrant nu a intrat în UE

Andrei Paraschiv
3 minute de citit Publicat la 18:58 01 Aug 2026 Modificat la 18:58 01 Aug 2026
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imagine din ceuta spania
Deși valul de migranți din acest an este extraordinar, Ceuta a fost mult timp un punct focal pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa. Foto: Profimedia Images

Liderii din 22 de națiuni ale Uniunii Europene au cerut o reuniune de urgență pentru a discuta răspunsul blocului comunitar la situația din exclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. În scrisoare, despre care Euronews, citând surse, scrie că a fost inițiată de Italia și Danemarca, statele membre au solicitat „o videoconferință extraordinară a miniștrilor de Interne”, descriind-o ca fiind „o chestiune de urgență”. Și Nicușor Dan a semnat scrisoarea.

În timp ce Madridul afirmă că aproape toți cei aproximativ 50.000 de migranți care au trecut joi în Ceuta din Maroc au fost returnați, liderii UE au declarat că își rezervă îngrijorări „serioase” cu privire la situație.

Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul portughez Luís Montenegro și premierul luxemburghez Luc Frieden nu au semnat scrisoarea, care era adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin. Irlanda a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene în iulie.

Cei 22 de lideri au declarat că întâlnirea ar trebui folosită pentru a realiza o „evaluare comună a situației” din Ceuta și pentru a ajunge la un „acord privind un răspuns european coordonat”.

„Nu putem permite ca trecerile în masă necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze percepția că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă”, au declarat semnatarii, adăugând că vor lua în considerare „orice măsuri necesare” pentru a aborda astfel de riscuri, „inclusiv prin consolidarea sau reintroducerea controalelor temporare la frontierele interne”.

„O astfel de percepție ar încuraja noi încercări, ar submina încrederea în politica noastră comună în domeniul migrației și ar avea repercusiuni pentru toate statele membre”, continuă scrisoarea.

De asemenea, a indicat decizia guvernului spaniol de a acorda statut legal unor migranți neautorizați ca fiind un „factor de atracție” care ar fi putut declanșa criza, lucru contestat de Madrid.

Sánchez critică UE

Scrisoarea a avut loc după ce premierul spaniol Pedro Sánchez a acuzat unele state ale UE de un răspuns „destul de asimetric”.

„Cei mai mulți ne-au arătat sprijinul și solidaritatea lor și ne-au oferit asistența”, a scris Sánchez în propria scrisoare adresată lui von der Leyen, sâmbătă.

„Alții, însă, au ales să atace Spania și să solicite excluderea temporară a acesteia din spațiul Schengen”, a continuat el, referindu-se aparent la apelurile administrației prim-ministrului italian Giorgia Meloni de a suspenda acordul de călătorie fără vize Schengen cu Spania.

Deși valul de migranți din acest an este extraordinar, Ceuta a fost mult timp un punct focal pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa. În lunile de vară, există adesea o mare presiune pentru a ajunge la Ceuta, de obicei organizată prin intermediul rețelelor de socializare.

Ursula von der Leyen salută inițiativa

Președinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, sâmbătă, inițiativa, subliniind: „Combaterea migrației ilegale necesită solidaritate și un răspuns european unitar”.

„Vestea bună este că marea majoritate a celor care au sosit ilegal s-au întors în Maroc, grație eforturilor eficiente ale forțelor de ordine spaniole și marocane. Nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE.

Acest lucru demonstrează de ce controlul frontierelor noastre europene este important. Dispunem de un sistem solid. Dar acesta trebuie consolidat și mai mult.

Trebuie să rămânem vigilenți la fiecare punct de intrare critic și să menținem o coordonare strânsă între toate autoritățile.

În același timp, avem nevoie de un proces de analiză a lecțiilor învățate pentru a îmbunătăți reziliența noastră europeană.

Comisia a oferit sprijin Spaniei încă din primul moment.

Am primit scrisori de la mai mulți lideri și salut apelul la organizarea unei videoconferințe extraordinare pentru a face bilanțul a ceea ce s-a întâmplat.

Combaterea migrației ilegale necesită solidaritate și un răspuns european unitar”, a scris ea, pe X.

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Etichete: Ceuta Uniunea Europeană Nicușor Dan

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