22 de lideri europeni cer reuniune de urgență, după criza din Ceuta. Von der Leyen: Niciun migrant nu a intrat în UE

Liderii din 22 de națiuni ale Uniunii Europene au cerut o reuniune de urgență pentru a discuta răspunsul blocului comunitar la situația din exclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. În scrisoare, despre care Euronews, citând surse, scrie că a fost inițiată de Italia și Danemarca, statele membre au solicitat „o videoconferință extraordinară a miniștrilor de Interne”, descriind-o ca fiind „o chestiune de urgență”. Și Nicușor Dan a semnat scrisoarea.

În timp ce Madridul afirmă că aproape toți cei aproximativ 50.000 de migranți care au trecut joi în Ceuta din Maroc au fost returnați, liderii UE au declarat că își rezervă îngrijorări „serioase” cu privire la situație.

Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul portughez Luís Montenegro și premierul luxemburghez Luc Frieden nu au semnat scrisoarea, care era adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin. Irlanda a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene în iulie.

Ceutan tilanne vaatii nopeaa ja yhtenäistä eurooppalaista vastausta. Suomi on mukana 22 EU-johtajan kirjeessä, jossa vaadimme ??-ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kehotamme sisäministereitä käsittelemään asiaa ripeästi. pic.twitter.com/a7GpjlV5aS — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) August 1, 2026

Cei 22 de lideri au declarat că întâlnirea ar trebui folosită pentru a realiza o „evaluare comună a situației” din Ceuta și pentru a ajunge la un „acord privind un răspuns european coordonat”.

„Nu putem permite ca trecerile în masă necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze percepția că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă”, au declarat semnatarii, adăugând că vor lua în considerare „orice măsuri necesare” pentru a aborda astfel de riscuri, „inclusiv prin consolidarea sau reintroducerea controalelor temporare la frontierele interne”.

„O astfel de percepție ar încuraja noi încercări, ar submina încrederea în politica noastră comună în domeniul migrației și ar avea repercusiuni pentru toate statele membre”, continuă scrisoarea.

De asemenea, a indicat decizia guvernului spaniol de a acorda statut legal unor migranți neautorizați ca fiind un „factor de atracție” care ar fi putut declanșa criza, lucru contestat de Madrid.

Sánchez critică UE

Scrisoarea a avut loc după ce premierul spaniol Pedro Sánchez a acuzat unele state ale UE de un răspuns „destul de asimetric”.