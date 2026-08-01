Renumitul alpinist Nirmal Purja a murit într-o avalanșă pe muntele Broad Peak din Pakistan

3 minute de citit Publicat la 18:19 01 Aug 2026 Modificat la 18:19 01 Aug 2026

Alpinistul Nirmal Purja. Foto: Profimedia Images

Renumitul alpinist britanico-nepalez, Nirmal Purja, se numără printre cele 10 persoane ucise într-o avalanșă pe Broad Peak din Pakistan. Distribuind vestea pe rețelele de socializare, Elite Expeditions a confirmat cu „profundă tristețe și imensă durere” că Purja, în vârstă de 43 de ani, a murit în avalanșa de joi, scrie sâmbătă BBC News.

Purja, care s-a născut în Nepal și a servit ulterior în Armata britanică, era cunoscut pentru escaladarea celor mai înalte 14 vârfuri din lume în puțin peste șase luni, în 2019.

Oficialii pakistanezi anunțaseră anterior că au fost recuperate cadavrele a trei alpiniști din expediția sa: americanca Mallory Geis, Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy din Oman și Pur Bahadur Gurung din Nepal.

Moartea lui Purja a fost confirmată și de prim-ministrul nepalez, Balendra Shah, care a declarat că „moartea tragică a șase alpiniști nepalezi și a altor patru străini, inclusiv deținătorul recordului mondial Nirmal Purja, în lanțul muntos Karakoram din Pakistan, ne-a șocat”.

„Istoria curajului, dedicării și contribuțiilor lor va rămâne întotdeauna o inspirație”, a adăugat prim-ministrul.

Naila Kiani, purtătoare de cuvânt a Clubului Alpin din Pakistan, implicat în eforturile de salvare, a declarat pentru programul Newshour de la BBC că Purja a condus multe expediții în care a participat.

Lăudându-i abilitățile de lider, ea l-a descris ca fiind un „alpinist foarte experimentat și neînfricat”.

Kiani a spus va anunța moartea sa doar după ce trupul va fi recuperat, dar a adăugat că „ne temem că vor fi cu toții morți”. Ea a mai spus că salvatorii au văzut unele cadavre dar încă nu au ajuns la ele.

Echipe din Pakistan i-au căutat pe alpiniștii de pe al 12-lea cel mai înalt vârf din lume, după o avalanșă care a lovit vârful de 8.047 m din lanțul muntos Karakoram.

Grupul multinațional de alpinism era condus de Purja. Poreclit Nims, acesta a devenit cunoscut în 2019, când a escaladat toți cei 14 munți ai lumii cu vârfuri de peste 8.000 m în 189 de zile, doborând recordul anterior cu mai mult de șapte ani.

A devenit cunoscut pe scară largă în urma unui documentar Netflix care îi relatează călătoria, „14 Peaks: Nothing Is Impossible”, lansat doi ani mai târziu.

La acea vreme, el a spus: „Au fost șase luni extenuante, dar pline de umilință, și sper să fi demonstrat că orice este posibil cu puțină determinare, încredere în sine și pozitivitate”.

Purja a servit în armata britanică timp de 16 ani, dintre care 10 i-a petrecut în forțele speciale, iar în 2018 a fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic (MBE) pentru realizările sale în alpinismul extrem.

Purja, care locuia cu soția și fiica sa de trei ani în Hampshire, în sudul Angliei, a declarat că a fost și primul Gurkha care a escaladat Everestul în timp ce servea în armata britanică.