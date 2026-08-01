Seceta scoate la suprafață navele din al Doilea Război Mondial scufundate în Dunăre acum 80 de ani. Imagini spectaculoase din Serbia

În urma secetei persistente și al valului de căldură, apele Dunării s-au retras în multe zone. FOTO: Profimedia Images

Lângă Prahovo, în Serbia, nivelul scăzut al Dunării scoate din nou la suprafață relicve ale celui de-al Doilea Război Mondial. Pe albia fluviului se află numeroase epave ale unor nave de război germane scufundate de propriile echipaje în 1944, în timpul retragerii din fața Armatei Roșii.

În urma secetei persistente și al valului de căldură, apele Dunării s-au retras în multe zone, iar Reuters a publicat imagini surprinse cu drona în apropierea localității Prahovo, unde se vede epava unei nave de război germane devenită din nou vizibilă. Imaginile surprind și oameni înotând în apropierea vasului, ieșit la suprafață după scăderea dramatică a nivelului fluviului.

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Povestea epavelor începe acum mai bine de 80 de ani, spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În toamna anului 1944, Wehrmacht-ul s-a retras în fața Armatei Roșii care înainta, atât pe uscat, cât și pe apă. Soldații lui Hitler aveau ordin să nu lase niciun echipament militar utilizabil să cadă în mâinile inamicului. Acest lucru era valabil și pentru escadrilele navale ale Kriegsmarine de pe al doilea cel mai lung fluviu al Europei. Drept urmare, echipajele și-au scufundat navele în Dunăre, potrivit Euronews.

Planul era de a folosi epavele pentru a bloca ruta de navigație și astfel a împiedica Armata Roșie să se deplaseze în amonte de-a lungul Dunării. Această blocadă are și astăzi un impact.

În verile anterioare cu valuri de căldură, scăderea nivelului Dunării expusese deja unele dintre epave, de exemplu în august 2022. Ca răspuns, un proiect susținut de UE prin Cadrul de Investiții pentru Balcanii de Vest (WBIF) a început ridicarea a 21 dintre epave.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este partenerul strategic al cadrului de investiții. Potrivit BEI, unele dintre rămășițele dintr-un blocaj de cinci kilometri al Dunării au fost deja recuperate în 2024. Acestea au fost scoase din râu cu frânghii și curățate de noroi.

recuperarea navelor aparținând diferitelor forțe armate este considerată deosebit de dificilă. Potrivit BEI, unele ambarcațiuni ar putea avea încă muniție la bord, ceea ce ar putea duce la explozii în timpul recuperării.

Epavele au cauzat pierderi de milioane de euro pe an

Recuperarea primelor 21 de epave a avut și motive economice, potrivit băncii. Resturile au cauzat întârzieri semnificative în transportul de mărfuri. Drept urmare, se estimează că Serbia pierde aproximativ cinci milioane de euro pe an.

Scafandrii vor fi folosiți pentru recuperarea navelor, împreună cu pompe pentru a îndepărta nisipul și nămolul. Cu toate acestea, el a descris unele epave ca fiind prea mari pentru o astfel de recuperare. Unele au fost lăsate în albia râului și îngropate mai adânc pentru a nu obstrucționa navigația.