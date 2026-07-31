Primul mare oraş din România care a decis să raţionalizeze curentul: Iluminatul stradal va fi oprit pe timpul nopţii "fără favoritism"

Iaşiul, primul mare oraş din România care a decis să raţionalizeze curentul: Iluminatul stradal va fi oprit pe timpul nopţii "fără favorisme". Sursa foto: Getty Images

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a anunţat vineri seara a decis să raţionalizeze curentul în oraş, pe timpul nopții, din cauza situaţiei critice din sectorul energetic. Potrivit declaraţiilor sale, făcute la Antena 3 CNN, iluminatul stradal şi iluminatul arhitectural nu vor funcţiona după orele 24:00. "Vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte", a subliniat edilul. După Iaşi, autorităţile din oraşul Tecuci au luat o măsură similară în legătură cu sistemul de iluminat public. Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri instituirea stării de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

Iaşi, primul oraş din România care a decis să raţionalizeze curentul

Anunţul primarului Mihai Chirica privind raţionalizarea curentului electric a fost făcut pe contul său de Facebook. Totodată, acesta a solicitat mobilizare maximă din partea Poliţiei Locale, în strânsă colaborare cu Poliţia Naţională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele.

Conform oficialului, planul de reducere exclude spațiile unde iluminatul este vital pentru viață și siguranță, respectiv: curțile spitalelor, unde activitatea medicală și accesul ambulanțelor nu pot fi afectate sub nicio formă, pasajele subterane și pietonale, pentru a preveni orice risc de accident sau infracționalitate, dar şi punctele centrale majore și zonele pietonale de interes, precum Piața Unirii.

"Dragi ieșeni, România se află într-o situație energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forțat oprirea producției la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administrației locale, este să intervenim preventiv și responsabil.

În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în Municipiul Iași, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte", a scris Mihai Chirica în mesajul făcut public pe social media.

Ulterior, edilul a mai făcut următoarele precizări:

"Fără favoritism – Regulă unitară pe iluminatul stradal. Pentru a evita orice inechitate sau impresie de discriminare între adresele din cartiere, decizia de reducere a iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica unitar și echitabil pe întreg domeniul public. Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate; toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă. (...).

Vigilență sporită din partea Poliției și apel către cetățeni – Odată cu reducerea fluxului de iluminat stradal pe timp de noapte, am solicitat mobilizare maximă din partea Poliției Locale, în strânsă colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele. Totodată, fac un apel la vigilență către fiecare cetățean în parte. Vă rog să fiți atenți, să semnalați orice neregulă sau situație suspectă la dispeceratul Poliției Locale și să dăm dovadă de solidaritate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin!", a mai transmis Mihai Chirica, pe Facebook, vineri seara.

"Da, este o măsură raţională ca să repet, pentru că suntem într-o situaţie critică şi este potrivit să reacţionăm şi noi ca atare. România, indiferent de cum privim: politic sau administrativ, are nevoie să funcţioneze. Consumul, în perioadele în care nu producem din sistemul solar sau cele care pot asigura consumul zilnic trebuie să fie reduse şi cred că este bine să face aşa", a declarat edilul municipiului Iaşi în cadrul unei intervenţii telefonice la Antena 3 CNN, vineri seara.

Întrebat de Adrian Ursu ce înseamnă concret această decizie pe care aţi luat-o, Mihai Chirica a răspuns: "Iluminatul stradal şi iluminatul arhitectural – vrem să le întrerupem după ora 24 pe toată perioada în care Cernavodă nu funcţionează. Asta înseamnă o economie de aproximativ 10 MWh pe 24 de ore. Cumulat, poate, şi cu alte municipalităţi, şi alte UAT-uri, cred că ar conta pentru acest deficit de peste".

Iluminatul public se opreşte şi în oraşul Tecuci

Primarul municipiului Tecuci, Lucian Costin, a anunţat în această seară măsuri de economisire a energiei electrice la nivelul localităţii pe care o conduce.

"Având în vedere efectele secetei pentru sistemul național de energie, am luat decizia ca sistemul de iluminat public (partea modernizată cu LED și telegestiune) să pornească la orele 21:00, iar de la ora 22:00 sa meargă în sistem dimat până la 50% din putere. Aceste măsuri sunt pe termen limitat, iar în funcție de circumstanțe vom ajusta aceste setări chiar zilnic", a transmis edilul într-o postare pe Facebook.

Mesajul primarului tecucean se încheie cu un îndemn către populație: "Vă solicit, în măsura în care poate fiecare cetățean, să încercăm pentru o perioadă de timp economisirea energiei pe timp de noapte".

Anunţul vine în contextul măsurilor fără precedent luate vineri după-amiază, într-o ședință de urgență, de Guvernul României, pentru rezolvarea crizei din energie cauzate de secetă și de scăderea aproape istorică a debitului Dunării.

Prim-ministrul demis al României, Ilie Bolojan, a declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre.