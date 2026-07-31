Zelenski l-a rugat pe Trump să obțină o favoare de la Elon Musk. Era vorba de un detaliu decisiv în razboiul contra lui Putin

Noua propunere ar viza extinderea folosirii rețelei de comunicații prin satelit Starlink. FOTO: Hepta

În timpul discuțiilor de marți, desfășurate cu ușile închise la Casa Albă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat un plan menit să ajute Ucraina să treacă de o nouă iarnă de război. Pentru ca acesta să funcționeze, președintele Trump ar trebui să ceară o mare favoare aliatului său, Elon Musk, potrivit unor surse citate de The Atlantic, care au precizat că Trump a fost evaziv și că a pus la îndoială viitorul planului.

Noua propunere ar viza extinderea folosirii rețelei de comunicații prin satelit Starlink, pe care Musk o controlează. Până în prezent, Musk le-a permis ucrainenilor să utilizeze Starlink doar pe propriul teritoriu, inclusiv în Crimeea și în alte regiuni pe care Rusia le-a ocupat. Compania aerospațială a lui Musk, SpaceX, a restricționat utilizarea Starlink în interiorul Rusiei.

Extinderea folosirii rețelei de comunicații prin satelit Starlink

Campania ucraineană de atacuri cu drone de rază lungă de acțiune a folosit, prin urmare, metode de direcționare mai puțin fiabile, inclusiv computere de bord cu instrumente de navigație bazate pe inteligență artificială. Aceste arme s-au dovedit eficiente în lovirea unor situri de infrastructură mari din Rusia, cum ar fi rafinăriile de petrol și depozitele. Însă, în discuțiile sale cu Trump de marți, Zelenski a explicat necesitatea de a lovi ținte mult mai mici și mai mobile, în special bateriile de rachete balistice pe care forțele rusești le-au folosit pentru a lovi orașe din Ucraina.

Starlink oferă cele mai precise mijloace disponibile pentru a direcționa dronele ucrainene către lansatoarele de rachete rusești, multe dintre ele fiind montate pe camioane dispersate în Rusia. În timpul vizitei sale în SUA din această săptămână, Zelenski a cerut să se întâlnească cu Musk pentru a discuta despre planul său de a viza aceste lansatoare, dar miliardarul a refuzat invitația, potrivit unei persoane implicate în discuții.

Sursele citate de The Atlantic precizează că Trump i-a spus omologului său ucrainean că va lua în considerare cererile, dar nu a indicat dacă le va îndeplini în cele din urmă. Trump i-a spus lui Zelenski că va discuta cu Musk despre acest lucru, dar nu a oferit un calendar pentru acea conversație sau pentru decizia sa finală.

Trump nu și-a ascuns dorința de a pune capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina. Decizia sa finală cu privire la propunerea lui Zelenski s-ar putea baza în mare măsură pe răspunsul la întrebarea dacă va ajuta la grăbirea sfârșitului conflictului. Dacă consideră că utilizarea Starlink ar permite Ucrainei să-l împingă pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor, atunci Trump ar putea să o susțină. Dar dacă simte că nu ar face decât să escaladeze lucrurile, atunci probabil că nu o va face, au precizat sursele citate de The Atlantic.

Cu războiul în al cincilea an, Zelenski i-a subliniat lui Trump că Ucraina trebuie să contracareze amenințarea rachetelor înainte de începerea iernii, când Rusia ar putea încerca din nou să folosească aceste arme pentru a distruge rețeaua electrică și sistemele de încălzire ale Ucrainei.

Fără capacitatea de a lovi lansatoarele din Rusia, „nu avem o cale clară de a trece prin această iarnă”, a spus un oficial pentru publicația americană. Iarna trecută, Ucraina avea încă o ofertă limitată de interceptoare Patriot pentru a doborî rachetele rusești și a-și proteja cea mai importantă infrastructură.

Zelenski a susținut că Starlink ar putea oferi un răspuns mai rapid

Zelenski a cerut SUA să trimită 300 dintre interceptoarele Patriot ale SUA în Ucraina pentru a le utiliza în această iarnă. Trump a ezitat. În schimb, în ​​timpul discuțiilor sale cu Zelenski de la începutul acestei luni la Ankara, acesta a promis că va acorda Ucrainei o licență pentru a produce propriile interceptoare Patriot - deși Ucraina nu va putea să le producă la scară largă timp de ani de zile.

În cadrul întâlnirii de marți, Zelenski a susținut că Starlink ar putea oferi un răspuns mai rapid și mai ieftin la amenințarea rachetelor balistice din partea Rusiei, potrivit a doi dintre oficialii familiarizați cu conversația. Ucraina are deja dronele cu rază lungă de acțiune necesare pentru a viza lansatoarele de rachete din interiorul Rusiei. Compania ucraineană care produce multe dintre ele, Fire Point, folosește diverse sisteme de ghidare pentru a ocoli interdicția de a desfășura Starlink în interiorul Rusiei.

În interiorul propriului teritoriu, Ucraina a folosit deja drone echipate cu Starlink pentru a crea ceea ce numește o „zonă ucigașă” de-a lungul liniei frontului - un ținut al nimănui, lat de zeci de kilometri, unde dronele pot viza orice tip de forțe rusești care încearcă să avanseze. Cu permisiunea de a face același lucru în interiorul teritoriului rus, ucraineneii ar putea lărgi zona ucigașă la 500 de kilometri.

„Dacă își măresc raza de acțiune a atacurilor, am lărgi zona ucigașă până în Siberia, dacă este nevoie. Tehnologia ne-ar permite să facem asta”, a precizat un oficial pentru The Atlantic.

Poziția adoptată de Musk până acum

Musk s-a opus mult timp utilizării Starlink în război. Sistemul depinde de cea mai mare constelație de sateliți din lume pentru a oferi o conexiune la internet de mare viteză oricui are un abonament Starlink și un receptor. La începutul invaziei rusești, în 2022, Musk a oferit Ucrainei receptoare Starlink gratuit. Spitalele ucrainene, lucrătorii din serviciile de urgență și agențiile guvernamentale le-au folosit pentru a rămâne online în ciuda atacurilor rusești asupra infrastructurii de internet a țării. Forțele armate ale Ucrainei au început curând să utilizeze Starlink pentru a coordona mișcările trupelor și a pilota drone, iar sistemul a devenit coloana vertebrală a comunicațiilor militare ale Ucrainei.

În timpul unora dintre cele mai îndrăznețe atacuri ale Ucrainei împotriva forțelor rusești, Musk s-a înfiorat. „Cum mă aflu în acest război?”, l-a citat Walter Isaacson în biografia sa din 2023. „Starlink nu a fost menit să fie implicat în războaie. A fost pentru ca oamenii să se poată uita la Netflix, să se relaxeze, să se conecteze online pentru școală și să facă lucruri bune, pașnice, nu atacuri cu drone.”

În acel an, Pentagonul a început să încheie contracte cu SpaceX pentru serviciile de comunicații pe care le furnizează forțelor armate ale Ucrainei. Compania a creat, de asemenea, o rețea separată, cunoscută sub numele de Starshield, pentru utilizare în apărare și securitate națională. În timpul discuțiilor sale cu Trump de marți, Zelenski a sugerat că, dacă Musk refuză să permită utilizarea Starlink pentru atacuri asupra Rusiei, Pentagonul ar putea oferi Ucrainei acces la rețeaua Starshield în același scop.

Unul dintre ei a adăugat, însă, că Starshield nu ar funcționa la fel de bine pentru Ucraina. „Este mai scump, mai complicat, mai dificil de integrat în sistemele noastre”, a spus oficialul. „Ne-am dat seama de mult cum să pilotăm drone pe Starlink. Nu ne-ar fi greu să le trimitem peste graniță. Dar Starshield este un sistem oarecum diferit. Ar trebui să ne dăm seama cum să-l integrăm.” Aceasta lasă Starlink ca fiind cel mai ieftin și mai fiabil sistem de ghidare disponibil pentru dronele cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei.