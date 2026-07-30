De azi, trăim pe datorie. E Ziua Suprasolicitării Planetei 2026: Omenirea a consumat în șapte luni resursele naturale ale unui an

Omenirea utilizează resurse într-un ritm pe care Pământul nu îl mai poate susține. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

30 iulie 2026 marchează Ziua Suprasolicitării Planetei (Earth Overshoot Day), momentul în care omenirea a epuizat toate resursele naturale pe care Pământul le poate regenera într-un an. Cu alte cuvinte, din această zi și până la sfârșitul anului, trăim din „capitalul natural” al planetei, consumând mai mult decât poate natura să refacă.

Data reprezintă un semnal de alarmă privind ritmul nesustenabil al consumului global și presiunea tot mai mare exercitată asupra ecosistemelor. De la păduri și terenuri agricole până la resurse piscicole și capacitatea planetei de a absorbi emisiile de dioxid de carbon, omenirea utilizează resurse într-un ritm pe care Pământul nu îl mai poate susține.

Potrivit organizației internaționale Global Footprint Network, încă din anii 1970 consumul de resurse al omenirii a depășit capacitatea de regenerare a planetei, acumulând ceea ce specialiștii numesc o „datorie ecologică”.

Dacă omenirea ar înceta chiar acum orice activitate care afectează mediul, planeta ar avea nevoie de 20,6 ani pentru a-și reface echilibrul ecologic. Cercetătorii avertizează însă că o parte din daunele produse ecosistemelor sunt deja ireversibile, potrivit revistei Earth.

În 2026, Ziua Suprasolicitării Planetei vine puțin mai târziu

Anul acesta, Earth Overshoot Day cade pe 30 iulie, cu aproximativ o săptămână mai târziu decât în 2025. Chiar și așa, tendința pe termen lung rămâne îngrijorătoare: comparativ cu anii 1970, această zi apare tot mai devreme în calendar, semn că presiunea asupra resurselor naturale continuă să crească.

În prezent, omenirea consumă resurse cu 73% mai rapid decât le pot regenera ecosistemele planetei. Cu alte cuvinte, pentru a susține actualul stil de viață la nivel global ar fi nevoie de 1,73 planete Pământ.

„Împingem la limită cât de multă distrugere ecologică poate suporta planeta. Suntem deja la un sfert din secolul XXI și îi datorăm Pământului cel puțin 20 de ani de regenerare ecologică, chiar dacă am opri astăzi orice nouă degradare”, a declarat Lewis Akenji, membru în conducerea Global Footprint Network.

Acesta avertizează că, dacă omenirea dorește ca Pământul să rămână locuibil, investițiile în adaptarea la schimbările climatice și în reducerea impactului asupra mediului trebuie să fie fără precedent.

România și-a epuizat resursele încă din iunie

Pe lângă calculul global, Global Footprint Network stabilește și Ziua Suprasolicitării pentru fiecare țară, în funcție de nivelul consumului și de capacitatea ecosistemelor naționale.

În România, Ziua Suprasolicitării Planetei a fost atinsă pe 19 iunie 2026. Acest lucru înseamnă că, dacă întreaga populație a lumii ar consuma resurse în același ritm ca românii, resursele regenerabile ale planetei pentru întregul an s-ar epuiza până la această dată.

La nivel mondial, Qatar a înregistrat cea mai timpurie Zi a Suprasolicitării în 2026, pe 4 februarie, urmat de Luxemburg (17 februarie), Singapore (23 februarie) și Kuweit (3 martie).

În Statele Unite, această zi a fost pe 14 martie, iar în China, pe 27 mai. La polul opus se află Honduras, care ajunge la Ziua Suprasolicitării abia pe 27 noiembrie, reflectând un nivel de consum mult mai apropiat de capacitatea de regenerare a ecosistemelor.

Specialiștii atrag atenția că fiecare zi cu care Earth Overshoot Day este împinsă mai târziu în calendar reprezintă un câștig pentru mediu și pentru generațiile viitoare. Reducerea risipei, eficiența energetică, protejarea pădurilor și schimbarea modelelor de consum sunt considerate printre cele mai importante măsuri pentru diminuarea datoriei ecologice pe care omenirea o acumulează de peste jumătate de secol.