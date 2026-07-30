O importantă comoară bizantină din aur a fost descoperită pe o epavă din Croația: monede, rubine, smaralde, perle şi un inel cu sigiliu

Această comoară extraordinară reprezintă cea mai mare cantitate de bunuri recuperată vreodată dintr-o epavă din Marea Mediterană. Sursa colaj: Hrvatski restauratorski zavod

O descoperire făcută recent în largul insulei Mljet din Croaţia a scos la iveală o comoară aflată în epava navei bizantine unde au fost găsite peste 600 de grame de aur. Descoperirea este extrem de importantă nu doar datorită valorii artefactelor recuperate, ci și pentru că ar putea duce la rescrierea istoriei rutelor maritime bizantine, oferind dovezi că rutele comerciale de lux au rămas active în timpul Evului Mediu Timpuriu.

Este vorba despre cea mai mare comoară de aur găsită vreodată în Marea Mediterană. Cercetătorii au identificat cea mai mare comoară de aur descoperită vreodată în Croaţia, într-o epavă aflată pe fundul Mării Adriatice, în largul insulei dalmate Mljet, lângă golful Polače, relatează La Stampa. Departamentul de Arheologie Subacvatică din cadrul Institutului Croat de Conservare studiază zona de ani de zile.

Până în prezent, au fost catalogate și datate douăzeci de epave anterior necunoscute, datând din perioada cuprinsă între secolul al II-lea î.Hr. și secolul al XVI-lea d.Hr. Epava de la Mljet este cea mai importantă dintre acestea. Descoperită în 2015, aceasta a fost studiată timp de aproape un deceniu. Recent au fost prezentate rezultatele a nouă campanii de cercetare distincte, dezvăluind descoperirea unui inel cu pecete și, cel mai remarcabil, a unei comori de aur formată din obiecte cu o greutate totală de 600 de grame.

Această comoară extraordinară reprezintă cea mai mare cantitate de bunuri recuperată vreodată dintr-o epavă din Marea Mediterană şi include monede emise de împărați din secolul al VII-lea, precum și accesorii pentru curele – cum ar fi catarame – decorate cu rubine, smaralde și perle. Printre obiecte se numără și un inel cu sigiliu din aur, purtând efigia unui împărat din dinastia heracliană.

Se presupune că această colecție a fost fie un dar diplomatic, fie proprietatea unui înalt oficial aflat la bordul navei, care s-a scufundat în perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al VII-lea și începutul secolului al VIII-lea.

Aceste artefacte confirmă faptul că, în ciuda tulburărilor prin care trecea Imperiul Roman de Răsărit în lupta sa pentru supraviețuire împotriva arabilor, rutele comerciale maritime pentru bunuri de mare valoare au rămas active. Această descoperire va permite cercetătorilor să obțină noi date și să înțeleagă mai bine rutele comerciale mediteraneene din perioada Evului Mediu Timpuriu.