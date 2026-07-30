Un avion F-16 s-a prăbuşit în timpul unei misiuni în care urmărea ţinte aeriene ruseşti, anunță armata ucraineană

<1 minut de citit Publicat la 11:23 30 Iul 2026 Modificat la 11:23 30 Iul 2026

Un avion F-16 s-a prăbuşit în timpul unei misiuni în care urmărea ţinte aeriene ruseşti, anunță armata ucraineană. FOTO Getty Images

Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbuşit în timpul unei misiuni pe linia frontului, pilotul reuşind să se catapulteze în siguranţă, au anunţat miercuri Forţele Aeriene ale Ucrainei.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au pierdut legătura cu un avion de luptă F-16 în timpul unei misiuni desfășurate la 29 iulie, după ce aeronava a suferit o defecțiune în timpul zborului, a anunțat armata ucraineană, scrie Kyiv Independent.

„Pilotul este în siguranță. El a fost evacuat cu succes și transportat la o unitate medicală pentru investigații”, au transmis Forțele Aeriene într-un comunicat.

Potrivit armatei, pilotul participa la o misiune de interceptare a unor ținte aeriene rusești, când o situație de urgență apărută în timpul zborului l-a obligat să se catapulteze.

Experți și reprezentanți ai autorităților efectuează cercetări la locul prăbușirii. Nu au fost raportate victime în rândul civililor și nici pagube la sol.

Cauza incidentului nu este cunoscută deocamdată. Specialiștii încearcă să stabilească ce problemă a dus la pierderea aeronavei.

Avioanele F-16 sunt folosite de Ucraina atât în misiuni defensive, cât și în operațiuni ofensive. Ele participă la interceptarea rachetelor și dronelor lansate de Rusia în timpul atacurilor aeriene asupra teritoriului ucrainean.

Aeronavele pot fi folosite și pentru lansarea de rachete asupra pozițiilor rusești de-a lungul liniei frontului.