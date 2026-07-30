Rușii au atacat Ucraina cu zeci de rachete şi sute de drone. Polonia a ridicat avioane de luptă ca să-și protejeze spațiul aerian

Rușii au atacat Ucraina cu zeci de rachete şi sute de drone. FOTO: Andrii Sadovyi

Cel puţin opt persoane au fost ucise, iar peste zece au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei, într-un atac cu zeci de rachete şi sute de drone, potrivit autorităţilor ucrainene.



Atacurile au vizat oraşe din întreaga ţară, inclusiv din vestul Ucrainei, departe de frontiera cu Rusia. Alertele aeriene au fost declanşate la nivel naţional, iar la Kiev au fost auzite mai multe explozii, scrie Agerpres.



În Krivoi Rog, oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, o rachetă balistică Iskander-M a lovit locuinţa unei familii numeroase, ucigând şase persoane, inclusiv două fete de 5 şi 12 ani, potrivit autorităţilor locale, citate de Reuters, dpa şi EFE.



Alte două persoane au murit la Kiev şi în regiunea Poltava, potrivit autorităţilor locale citate de dpa. La Liov au fost raportate mai multe persoane rănite şi pagube în zone rezidenţiale, au transmis autorităţile locale, citate de dpa, Reuters şi EFE.



În contextul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane de luptă şi a activat un avion de avertizare timpurie, precum şi sistemele de apărare antiaeriană şi de supraveghere radar, pentru a-şi proteja spaţiul aerian, au transmis forţele armate poloneze.



Atacurile au avut loc în timp ce Zelenski se întorcea din Statele Unite, unde a declarat că preşedintele Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licenţe pentru rachete Patriot. Liderul ucrainean avertizase anterior că Rusia pregăteşte un atac aerian de amploare şi a reiterat apelul către aliaţii occidentali să furnizeze sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.



Separat, autorităţile ruse au anunţat că un depozit al retailerului online Wildberries din oraşul Penza a fost cuprins de un incendiu în urma unui atac ucrainean cu drone. O persoană a fost rănită, iar aproximativ 200 au fost evacuate, potrivit guvernatorului regiunii Penza. Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent informaţiile furnizate de părţile implicate.