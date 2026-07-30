Petrișor Peiu acuză Guvernul și PSD că sunt complici pentru a trece legi „pe repede înainte”: „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR funcționează”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că fosta Coaliție PSD-PNL-USR-UDMR funcționează „din plin” în timpul acestei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Peiu a adăugat că Guvernul „ocolește democrația parlamentară” și în complicitate cu PSD sunt adoptate în procedură de urgență, „pe repede înainte”, legi în care „sunt strecurate foarte multe lucruri fără legătură cu PNRR”.

„Coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR ucide democraţia transformând Parlamentul într-o anexă a Guvernului”, a acuzat Petrișor Peiu.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a acuzat fosta Coaliție PSD-PNL-USR-UDMR că se folosește de sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru a adopta legi „pe repede înainte”, sub pretextul PNRR.



Peiu susține că Guvernul îşi extinde abuziv atribuţiile, încălcând separaţia puterilor în stat, iar efectele se văd într-o administraţie incapabilă să gestioneze problemele majore ale ţării.



„Ce ne arată sesiunea extraordinară a Parlamentului din aceste zile? Guvernul a găsit o formulă practică de a legifera prin ordonanţe de urgenţă, deşi nu are dreptul să o facă.

Coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR funcţionează din plin”, a spus Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a acuzat PSD că este „complicele” Guvernului.

„Guvernul Bolojan, deşi demis, continuă să guverneze prin ordonanţe. Guvernanţii fac "proiecte de lege" pe care le aduc în Parlament şi le promovează sub semnătura unor parlamentari PNL sau USR. Respectivele proiecte sunt votate pe repede înainte, într-o zi sau două, sub pretextul "urgenţei".

Complicele Guvernului în această procedură este PSD, care a validat, prin vot, acest mecanism de ocolire a democraţiei parlamentare.

Şi astfel, separaţia puterilor în stat este, în continuare, ocolită, iar democraţia este ucisă pas cu pas de către coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR”, a mai spus Peiu.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a mai spus că nu există o justificare pentru urgența cu care sunt trecute aceste proiecte de lege.



„Pretextul acestei invazii de cvasi"ordonanţe de urgenţă" este fie PNRR, fie SAFE. Dar PNRR există din 2021, iar mult-invocatele jaloane sunt tot din 2021. Guvernele PSD-PNL-USR-UDMR au avut destul timp să le îndeplinească. De ce nu au făcut-o? Pentru că, sub pretextul urgenţei, în acele texte sunt strecurate foarte multe lucruri fără legătură cu PNRR, pentru care Guvernul nu vrea să aloce timp pentru dezbatere şi nici nu şi-ar dori să fie remarcate.



Rezultatul? Dezastrul din ţară: Guvernul face legi, ocupând zona alocată Parlamentului şi, în schimb, nu se ocupă de administrare. Spitalele sunt, în continuare, neglijate, marile investiţii din energie sunt întârziate, iar sistemul informatic al cadastrului nu este nici acum repus în funcţiune.



Este consecinţa unei coaliţii de guvernare cu o imaginaţie nelimitată în a ocoli legea şi Constituţia, dar cu o pricepere nulă în administrarea ţării!”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu.

O nouă sesiune extraordinară a Parlamentului va fi convocată săptămâna viitoare, în perioada 4 - 6 august, pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii, un jalon esenţial din PNRR în valoare de aproximativ 1 miliard de euro.