Fermierii protestează în București. Acuză că sunt în pragul falimentului după ce s-a interzis exportul de oi și capre

Fermierii protestează joi la București. FOTO: Antena 3 CNN

Fermierii protestează joi la București, nemulțumiți că interzicerea exporturilor de oi și capre le pune în pericol afacerile. Ei reclamă pierderi de sute de milioane de euro și cer explicații de la autorități. Oierii au venit în Capitală din mai multe județe.

Protestul are loc în fața sediului ANSVSA. Fermierii spun că vor să vorbească cu președintele ANSVSA, dar jandarmii le-au spus că nu e nimeni în clădire.

Protestul are loc în contextul în care sectorul zootehnic a fost grav lovit de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină.

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Comisia Europeană a interzis complet exportul de oi și capre până la 31 decembrie 2026. Măsura vine în urma unui focar descoperit în județul Mureș și a extinderii cazurilor de boală. Blocajul oprește livrările exact în momentul în care se reluaseră comercializările către țările arabe, unde erau estimate exporturi de peste 300 de milioane de euro pentru acest an. În aceste condiții, fermierii susțin că au ajuns în pragul falimentului.

Crescătorii de animale acuză gestionarea defectuoasă a crizei sanitare și vor protesta câteva ore în fața Guvernului și la sediul ANSVSA. Ei cer deblocarea urgentă a exporturilor de animale vii, acordarea de despăgubiri corecte pentru pagubele suferite, dar și tragerea la răspundere a celor vinovați, prin demisia conducerii ANSVSA.

Oierii sunt nemulțumiți că instituția nu a reușit să convingă oficialii europeni să reia exporturile pe baza planului prezentat inițial.

Pentru ridicarea restricțiilor, Comisia Europeană impune măsuri stricte de supraveghere și vaccinare a efectivelor de animale. ANSVSA a anunțat un plan pentru imunizarea gratuită a 1,2 milioane de oi și capre. Vaccinarea nu se va face însă la nivel național, ci doar țintit, în zonele de risc din județele Constanța și Tulcea. În prima etapă sunt pregătite 300.000 de doze, iar restul de 900.000 de doze vor fi furnizate ulterior prin intermediul Comisiei Europene.

Cu toate acestea, mulți fermieri refuză soluția vaccinării și avertizează că întârzierile autorităților vor distruge definitiv oieritul românesc.



Solicitările oierilor:



Deblocarea urgență a exportului de ovine și caprine vii

Acordarea de despăgubiri

Demisia președintelui ANSVSA

Suportarea din fonduri publice a costurilor vaccinării



Programul protestului:

10:00 – 13:00: Aproximativ 1.500 de fermieri vor protesta în fața sediului ANSVSA

13:00 – 14:00: Protestul se mută la Guvern. Traseu: Piața Presei Libere – Șoseaua București-Ploiești – Bulevardul Regele Mihai I – Arcul de Triumf – Șoseaua Pavel D. Kiseleff – Piața Victoriei;

10:00 – 17:00: Aproximativ 5.000 de participanți vor protesta în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României;

Ora 17:00: Începerea defluirii participanților.