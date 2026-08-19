Diana Buzoianu acuză Romsilva că a introdus premierea colectivă. Ce spune Regia despre noul Contract Colectiv de Muncă

Până acum câteva luni, premierea personalului în Romsilva era doar individuală, pentru rezultate concrete ale fiecărui angajat în parte. Foto: Hepta

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, acuză conducerea Romsilva că, în loc să pună în aplicare recomandările Curții de Conturi privind premierea angajaților în funcție de performanța individuală, a introdus în noul Contract Colectiv de Muncă și posibilitatea acordării de premii colective. Critica vine după ce un raport al Curții de Conturi a constatat anul trecut acordarea unor premii totale uriașe fără evaluarea performanței individuale.

"Episodul 1000 din 'de ce lupt în fiecare zi să reformăm Romsilva'. Tocmai am descoperit cum Romsilva a pus recent în Contractul Colectiv de Muncă premierea colectivă, încălcând astfel recomandările exprese ale Curții de Conturi din raportul de anul trecut.

Până acum câteva luni, premierea personalului în Romsilva era doar individuală, pentru rezultate concrete ale fiecărui angajat în parte.

Acum un an, Curtea de Conturi constata într-un raport oficial că Romsilva a acordat premii totale uriașe cu încălcarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, adică fără să analizeze nimeni și fără să răsplătească performanța individuală a angajaților. La acea vreme, Contractul Colectiv de Muncă prevedea premierea doar individuală. Curtea de Conturi a cerut, oficial, ca măsură de îndreptare (pe lângă recuperarea premiilor date colectiv, în loc de individual) să fie adoptate ,,proceduri clare și transparente a modului de acordare a premiilor, care să conțină efectuarea unor analize riguroase a performanțelor obținute de salariați. Se va asigura astfel, prevenirea utilizării ineficiente a fondurilor și motivarea performanței reale a salariatului”, a scris Diana Buzoianu.

Ea acuză că, în primele luni de mandat, directorul general al Romsilva, Jean Vișan, a negociat cu sindicatul Silva un nou Contract Colectiv de Muncă, care introduce, spre deosebire de cel anterior, și posibilitatea acordării de premii colective.

"Ce face directorul general, domnul Vișan, sub mandatul dat de Consiliul de Administrație al Romsilva, în primele luni de mandat? Negociază cu sindicatul Silva un contract colectiv de muncă care brusc, prevede, diferit față de acum un an, și premierea colectivă.

Deci, Romsilva, în loc să clarifice cum face mai clară premierea individuală, ca să dea beneficii celor care chiar au rezultate, s-a acoperit nevoie mare introducând un articol special în Contractul Colectiv de Muncă ca să poată da și premii colectiv.

Acesta este motivul 1000 pentru care nu voi ceda cu nimic de la reforma Romsilva", a mai precizat Diana Buzoianu.

Pe data de 15 august, Diana Buzoianu a anunțat că va convoca „de urgență” conducerea Romsilva la Ministerul Mediului, după ce a apărut raportul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), potrivit căruia regia a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025.

Reacția transmisă de Romsilva

Romsilva a reacționat, miercuri, în urma acuzaţiilor ministrului Diana Buzoianu şi spune că nu a acordat prime individuale sau colective din anul 2023 până în prezent. De asemenea, neagă că în bugetul propus pentru acest an, sunt prevăzute prime.

Regia mai spune că în contractul colectiv a fost introdus un articol care prevede, teoretic, acordarea acestei forme de recompensare a angajaţilor care contribuie, colectiv, la rezultate excepţionale şi menţionează că a înregistrat an de an profit şi varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 milioane de lei sub formă de taxe, contribuţii şi impozite.

”De exemplu, la iniţiativa directorului general, Jean Vişan a fost eliminat bonusul de pensionare, de până la 10 salarii, care era obligatoriu prin Contractul Colectiv de Muncă. Articolul 137 (2), la care face referire ministrul mediului, apelor şi pădurilor, prevede posibilitatea acordării unor prime colective, în situaţii excepţionale, când indicatorii din bugetul anual aprobat sunt depăşiţi. Prevederea este legală şi nu se aplică automat”, precizează Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor mai arată că ”nu a acordat prime individuale sau colective din anul 2023 până în prezent, iar în bugetul propus pentru acest an, acestea nu sunt prevăzute”.

”În anii 2021 şi 2022, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a acordat, în mod excepţional, prime angajaţilor, în urma unor rezultate deosebite. De exemplu, în anul 2021, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat o creştere a veniturilor cu 255 milioane lei şi a profitului cu 35,6% faţă de bugetul anual aprobat. În anul 2022, Romsilva a înregistrat o majorare a veniturilor cu peste 740 milioane lei şi a profitului brut cu 806% faţă de bugetul anual aprobat. Având în vedere că la aceste rezultate au contribuit toţi angajaţii, conducerea de atunci a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a decis premierea tuturor angajaţilor. Cu toate acestea, Curtea de Conturi, în raportul de audit de conformitate nr. 36270/21.05.2025, a considerat că aceste prime au fost acordate în afara Contractului Colectiv de Muncă, în lipsa unei prevederi clare în acest sens”. se precizează în comunicat.

Pentru a întregi cadrul acordării primelor în urma negocierilor, a fost introdus articolul 137 (2) care prevede, teoretic, acordarea acestei forme de recompensare a angajaţilor care contribuie, colectiv, la rezultate excepţionale, mai explică Romsilva.

”De asemenea, precizăm Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat an de an profit, varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 milioane de lei sub formă de taxe, contribuţii şi impozite, în condiţiile în care regia nu este finanţată de la buget, iar o parte din venituri sunt realizate din servicii silvice acordate proprietarilor privaţi de păduri”, se mai menţionează în comunicat.