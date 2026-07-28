Diana Buzoianu a depus în Parlament strategia privind biodiversitatea, după ce Grindeanu a cerut adoptarea prin lege

Diana Buzoianu: "Formalitățile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România". Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță că a depus în Parlament un proiect de lege privind strategia pentru conservarea biodiversității, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Antena 3 CNN că premierul interimar Ilie Bolojan va fi direct responsabil de pierderea unui miliard de euro dacă strategia necesară pentru îndeplinirea jalonului din PNRR nu va fi adoptată prin lege.

"Formalitățile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România. Dorința PSD de a ataca orice jalon din PNRR nu poate pierde un miliard de euro pentru România. Am zis de la bun început, inclusiv oficial în ședințele de Guvern, că îmi e indiferent dacă strategia privind biodiversitatea e adoptată prin Hotărâre de Guvern sau prin lege.

Am cerut o analiză de la juriști. Opinia juridică primită a fost că strategia nu e politică publică nouă, ci doar operaționealizează obiective deja asumate prin zeci de tratate și legi deja aflate în vigoare de ani de zile. Inclusiv cele 11 obiective principale asumate prin strategie sunt obiective existente pentru România de ani de zile.

Dar pentru PSD totul e un comunicat de presă. Totul e un scandal. Totul e o luptă pentru distrugere, o luptă din care țara noastră poate pierde 1 miliard de euro", a scris pe Facebook Diana Buzoianu.

Ea a precizat că juriștii transmit că nu e vorba de o politică publică nouă și strategia se poate adopta de un Guvern interimar.

"Dacă PSD va cere, însă, din dorința doar de distrugere, suspendarea hotărârii la Curtea de Apel București, chiar dacă Guvernul ar câștiga, 3 ani mai târziu, definitiv pe fond, banii din PNRR ar putea fi pierduți din cauza unor procese distructive pornite de PSD. Adică, mai pe scurt, cu dreptatea în brațe, România riscă să piardă un miliard de euro.

Așa că azi este depus un proiect de lege cu strategia privind conservarea biodiversității în Parlament, ca să nu poată nimeni bloca un jalon asumat de 4 guverne consecutive prin procese fabricate.

Dar sper că e clar pentru toți: cei care urlau că USR blochează proiecte de infrastructură, că nu vrem binele țării, tocmai se pregăteau să blocheze un miliard de euro pentru țara asta, doar pentru a scoate câteva comunicate de presă. Arată asta a sabotaj național?".

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi că PSD a depus 12 plângeri pentru 12 Hotărâri de Guvern (HG) şi a sesizat Curtea de Apel Bucureşti (CAB) pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul interimar.

Guvernul condus de Ilie Bolojan respinge acuzațiile lui Sorin Grindeanu și susține că PSD pune în pericol interesele României prin încercarea de a suspenda în instanță 12 hotărâri adoptate de Executivul interimar. Potrivit Guvernului, printre actele contestate se află trei jaloane din PNRR, iar blocarea lor până la 31 august ar putea aduce penalități de peste un miliard de euro.