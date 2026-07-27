Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN. PSD atacă în instanţă Guvernul Bolojan. „Măsuri juridice ferme şi fără precedent”

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, oferă detalii, într-un interviu pentru emisiunea „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, despre acţiunile pregătite de social-democraţi în instanţă împotriva Guvernului Bolojan. PSD a contestat, luni, mai multe hotărâri de guvern pe care le consideră neconstituţionale, în condiţiile în care Executivul condus de premierul interimar Ilie Bolojan are un mandat limitat în privinţa iniţierii de acte normative.

„PSD somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituția și inițiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis. PSD a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor. De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, se arată într-un comunicat al PSD.