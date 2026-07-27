Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN. PSD atacă în instanţă Guvernul Bolojan. „Măsuri juridice ferme şi fără precedent”

„Cred că vom avea acest guvern”Publicat acum 2 minute
Trebuie să schimbăm stilul de a conduce țara. Ne ducem în gard. Soluția este să avem cât mai rapid un guvern. Și eu cred că vom avea acest guvern de care România are nevoie, ca să nu mai trecem prin ceea ce vedem că trecem.
Grindeanu, despre deblocarea situației din Guvernul RomânieiPublicat acum 5 minute
Întrebare: O grevă generală pe termen nelimitat este o tragedie națională. Ce facem să ieșim din această situație? Cum vedeți deblocarea?
Sorin Grindeanu: Sunt extrem de îngrijorat vizavi de situația în care ne aflăm. Din punct de vedere economic, nu doar vizavi de sănătate.
„Medicii mi-au spus că pierd mii de lei”Publicat acum 7 minute
Grindeanu mai spune că, în ultima perioadă, medicii i-au spus că pierd mii de lei.
Grindeanu spune că Bolojan va fi vinovat dacă va fi pierdut un miliard de leiPublicat acum 9 minute
Sorin Grindeanu spune că Bolojan va fi responsabil de pierderea unui miliard de lei din PNRR. „Convocăm o nouă ședință extraordinară”, dacă e nevoie, spune liderul PSD.
„E concurs la mine la cabinet, începând cu premierul”Publicat acum 11 minute
”De azi dimineață e concurs la mine la cabinet, începând cu premierul, ca să mai adăugăm la ordinea de zi. Vreau să trecem aceste legi, fiind în atribuțiile Parlamentului, nu a Guvernului”
Ce spune Sorin GrindeanuPublicat acum 12 minute
Mihai Gâdea: Ce înseamna aceste acțiuni ale dumneavoastră in instanță?
Sorin Grindeanu: Noi azi am depus 12 plângeri prealabile legate de cele 12 hotărâri de guvern. Mâine vom depune acțiunea în contencios.
Sorin Grindeanu, față în față cu Mihai Gâdea, la Antena 3 CNNPublicat acum 42 minute
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, oferă detalii, într-un interviu pentru emisiunea „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, despre acţiunile pregătite de social-democraţi în instanţă împotriva Guvernului Bolojan. PSD a contestat, luni, mai multe hotărâri de guvern pe care le consideră neconstituţionale, în condiţiile în care Executivul condus de premierul interimar Ilie Bolojan are un mandat limitat în privinţa iniţierii de acte normative.
„PSD somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituția și inițiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis. PSD a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor. De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, se arată într-un comunicat al PSD.