Bolojan a inaugurat două pasaje rutiere și unul subteran pietonal în Oradea. Au fost construite cu fonduri PNRR

Bolojan a inaugurat două pasaje rutiere și unul subteran pietonal în Oradea. FOTO: Facebook Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la inaugurarea celor două pasaje rutiere de pe Calea Aradului din Oradea, dar şi a unui pasaj subteran pietonal, că noua reţea de infrastructură va contribui la reducerea accidentelor, a timpului de aşteptare şi a poluării şi va îmbunătăţi mobilitatea în municipiu şi zona metropolitană.

"Suntem aici la reţeaua de pasaje proiectată în anii anteriori pentru a descongestiona intersecţiile din zona metropolitană, ceea ce înseamnă mai puţine accidente în trafic, mai puţin timp de aşteptare şi o fluenţă mai bună", a afirmat Ilie Bolojan.



El a subliniat că finalizarea rapidă a investiţiilor a fost posibilă prin colaborarea dintre autorităţile centrale şi locale, considerând aceasta "reţeta pentru a livra rapid" proiectele de infrastructură. Bolojan a remarcat totodată mobilizarea constructorilor, inclusiv în zilele de weekend şi pe timpul nopţii.



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Cele două pasaje rutiere, unul subteran şi unul suprateran, precum şi un pasaj pietonal subteran, au fost construite, în doar şapte luni, pe DN 79, la intrarea dinspre Arad în Oradea, cu finanţare europeană prin PNRR în valoare totală de aproximativ 74,5 milioane de lei, de către asocierea Selina - Drum Asfalt.



"Eu spun că am lucrat excelent. Dacă nu e termenul prea pretenţios. Şi fără falsă modestie. Felicit colegii pentru munca depusă. Nici noi nu eram prea convinşi că putem să ne încadrăm în grafic. Mai greu decât timpul foarte scurt au fost lucrările pe care a trebuit să le facem pe timp de iarnă; când nu poţi să lucrezi cu betoanele, mergi la jumătate din capacitate şi chiar mai puţin. Subpasajul de pietoni, cu utilităţile relocate şi bretelele, ne-a dat destul de mult de lucru. Dar deja încep să-mi placă asemenea provocări", a declarat luni, pentru Agerpres, constructorul Beniamin Rus.



Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan, a precizat că, odată cu deschiderea acestora, au fost finalizate şase dintre cele opt pasaje pe care administraţia judeţeană şi le-a propus. "Ne bucurăm că am reuşit să finalizăm în termen aceste lucrări", a spus Mălan, arătând că investiţiile vor reduce timpul petrecut în trafic, zgomotul şi poluarea.



Reprezentantul CNAIR Cristian Andrei a declarat că pasajele din Oradea fac parte dintr-un program naţional de peste 40 de pasaje, selectate în principal în funcţie de criterii de siguranţă rutieră, mobilitate şi reducere a poluării. El a precizat că noua infrastructură este gândită şi pentru conexiunea viitoare cu reţeaua de autostrăzi şi drumuri de mare viteză.



Potrivit constructorului, pasajul subteran are 406 metri, iar cel suprateran 535 de metri. Lucrările fac parte dintr-un proiect realizat în parteneriat de Consiliul Judeţean Bihor, CNAIR şi Primăria Oradea.