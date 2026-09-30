Naţionala de tineret a României a ratat calificarea la EURO U21 din 2027, după 0-2 cu Finlanda

2 minute de citit Publicat la 23:40 30 Sep 2026 Modificat la 23:40 30 Sep 2026

Naţionala de tineret a României a ratat calificarea la EURO U21 din 2027, după 0-2 cu Finlanda. Sursa foto: Hepta

Selecţionata de tineret a României a ratat calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2027, după ce a fost învinsă de formaţia Finlandei cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Eugen Popescu'' din Târgovişte, într-un meci din Grupa A a preliminariilor, notează Agerpres.

Tricolorii ratează astfel a patra prezenţă consecutivă la un Campionat European Under-21.

România, care avea nevoie de o victorie la o diferenţă de trei goluri pentru a rămâne în cursă, a pierdut fără drept de apel, prin golul marcat de Luka Hyrylainen (28) şi autogolul lui Mario Bărăitaru (85).

Oaspeţii au deschis scorul prin Luka Hyrylainen (28), care a reluat simplu centrarea lui Mentu. În min. 85, la o minge centrată de Talvitie, Bărăitaru a deviat mingea în propria poartă, la un duel cu Mero.

Tricolorii şi-au creat şi ei o serie de ocazii, dar nu au reuşit să concretizeze, într-un meci în care Finlanda a avut o posesie mai bună şi o organizare superioară.

Radaslavescu (2) a trimis un şut de la distanţă, prins de portar. Burnete (33) a şutat pe lângă poartă. Vermeşan (37) nu a reuşit să trimită în poartă de la 6 metri, deşi a avut mingea în trei rânduri.

Nordicii au fost aproape de gol în debutul reprizei secunde, dar Paşcalău (47) a blocat şutul lui Talvitie.

Portarul Jaaso Jantunen a respins şutul-centrare periculos al lui Ciubotaru (62), Burnete a trimis cu capul peste poartă (63), iar apoi şutul său din afara careului a fost respins de portar (64).

România, locul 3 în grupă

Finlanda a urcat pe primul loc în clasament, cu 22 de puncte (9 jocuri), urmată de Spania, 21 p (8 j), România, 16 p (9 j), Kosovo, 11 p (8 j), Cipru, 3 p (8 j), San Marino, 0 p (8 j).

Prima clasată la finalul preliminariilor se califică direct la turneul final, în vreme ce, din cele 9 ocupantele ale locurilor doi din toate grupele, cea mai bună echipă pe baza parcursului din preliminarii se califică direct, iar celelalte 8 dispută play-off de calificare, tur-retur.

România va juca ultimul său meci din această campanie marţi 6 octombrie, contra Spaniei (Estadio Municipal Can Misses - Ibiza, ora 20:00).

România - Finlanda 0-2 (0-1)

Au marcat: Luka Hyrylainen (28), Mario Bărăitaru (autogol, 85).

Târgovişte, Stadion ''Eugen Popescu''

Preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027 - Grupa A

Au evoluat echipele:

România: 1. Ştefan Lefter - 2. Andrei Dorobanţu (4. Mario Bărăitaru, 27), 5. Răzvan Paşcalău, 3. Matteo Duţu, 19. Kevin Ciubotaru - 16. Raul Daniel Cîmpean, 8. Luca Banu (21. Cristian Mihai, 46) - 18. Iustin Doicaru (7. Remus Guţea, 78), 10. Eduard Radaslavescu (13. Alexandru Stoian, 56), 11. Rareş Burnete (căpitan) - 20. Ioan Vermeşan (9. Atanas Trică, 56). Selecţioner: Costin Curelea

Rezerve neutilizate: 12. Codruţ Sandu - 14. Alexandru Şuteu, 17. Yanis Pîrvu, 22. Lorenzo Biliboc.

Finlanda: 1. Jaaso Jantunen - 22. Miska Ylitolva, 4. Arttu Lotjonen, 21. Ilari Kangasniemi, 3. Tomas Galvez (19. Tuomas Pippola, 87) - 10. Luka Hyrylainen, 6. Matias Siltanen (căpitan) - 20. Liam Moeller (18. Julius Korkko, 64), 8. Pyry Mentu (15. Toivo Mero, 82), 11. Marius Soderback (13. Kaius Simojoki, 87) - 7. Juho Talvitie. Selecţioner: Mika Lehkosuo.

Rezerve neutilizate: 23. Ukko Happonen - 5. Oskari Vaisto, 9. Onni Helen, 14. Gabriel Europaeus, 16. Eetu Turkki.

Arbitru: Dario Bel; arbitri asistenţi: Ivan Janic, Kruno Saric; al patrulea oficial: Patrik Pavlesic (toţi din Croaţia)

Cartonaşe galbene: Banu (37), Vermeşan (37), Hyrylainen (38), Paşcalău (74).