Gestul făcut de fotbaliștii Irlandei, când s-a intonat imnul Israelului, la meciul din Liga Națiunilor. „Sper că nu se va mai întâmpla”

Echipa Irlandei a plecat capul când a fost intonat imnul Israelului, înaintea meciului din Liga Națiunilor UEFA, câștigat de irlandezi cu 3-0. Foto: Profimedia Images

Antrenorul naționalei de fotbal a Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a spus că jucătorii săi „au atras atenția la nivel mondial” după ce au ales să nu participe la formalitățile de dinaintea meciului cu Israelul, informează BBC. Jucătorii Irlandei și Israelului nu și-au strâns mâinile, iar echipa irlandeză a plecat capul când a fost intonat imnul Israelului, înaintea meciului din Liga Națiunilor UEFA, câștigat de irlandezi cu 3-0 și desfășurat pe teren neutru, în Ungaria.

De asemenea, nu a existat un schimb de fanioane între căpitanul Republicii Irlanda, Dara O'Shea, și căpitanul Israelului, Manor Solomon, care, de asemenea, nu și-au strâns mâinile.

Fotbaliștii irlandezi s-au confruntat încă din februarie, când echipele de fotbal ale Irlandei și Israelului au fost trase la sorți să joace în aceeași grupă a Ligii Națiunilor, cu apeluri de a se retrage din meciurile contra Israelului, din cauza războiului din Gaza, apeluri făcute în campania „Stop The Game”, organizată de grupul de presiune Irish Sport for Palestine.

„A fost atât de greu pentru atât de mulți jucători,” a spus Hallgrimsson pentru postul de televiziune RTE, după meci. „Sper că asta nu se va întâmpla în următorul meci, pentru că ei au arătat sprijin pentru protest, au crescut gradul de conștientizare la nivel mondial, nu doar în Irlanda, asupra acestui subiect și acesta este, de obicei, motivul pentru care se protestează, să atragă atenția asupra unei situații”.

În 2024, baschetbalistele naționalei Irlandei au refuzat și ele să dea mâna cu jucătoarele din Israel și să nu stea pe teren în timpul intonării imnurilor, înaintea unui meci de calificare EuroBasket la Riga. Sportivele și-au strâns însă mâinile când s-au întâlnit din nou, într-un meci, anul trecut.

În Irlanda, au avut loc mai multe apeluri de boicotare a meciurilor contra Israelului din Liga Națiunilor UEFA. În noiembrie anul trecut, Federația de Fotbal Irlandeză a cerut UEFA să suspende Israelul din competițiile UEFA. De asemenea, în mai, meciul amical al naționalei irlandeze împotriva Qatarului a fost întrerupt după ce fanii au aruncat mingi de tenis cu steagul palestinian pe teren.