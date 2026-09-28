O fermieră a alertat poliția după ce a văzut "mulți bărbați cu glugi și măști" lângă baza RAF. Ce se știe până acum despre incident

O fermieră a alertat poliția după ce a văzut "mulți bărbați cu glugi și măști" lângă baza RAF. FOTO: CNN

O femeie care are o fermă lângă baza RAF Fairford, folosită de Forțele Aeriene americane a alertat poliția după ce a văzut „un grup mare de bărbați cu glugi și măști” în apropierea bazei aeriene, potrivit declarației pe care ea a dat-o pentru BBC. Femeia, care a cerut să nu-i fie dezvăluită identitatea, a observat duminică dimineață trei camionete parcate și un grup de bărbați cu fețele acoperite. Ea a încercat mai întâi să contacteze poliția Ministerului britanic al Apărării, însă nimeni nu a răspuns. A sunat apoi la numărul de urgență 999.

Fermiera a spus că măsurile de securitate din jurul bazei fuseseră intensificate în ultimele zile și că tocmai de aceea a fost surprinsă că bărbații nu fuseseră observați mai devreme.

Cei cinci bărbați arestați în apropierea bazei sunt în continuare în custodia poliției și sunt interogați în legătură cu suspiciuni privind pregătirea unui act terorist și infracțiuni legate de explozibili.

O operațiune de amploare a fost declanșată în primele ore ale zilei de duminică, ridicând întrebări cu privire la securitatea bazei și la modul în care autoritățile au ajuns la suspecți. Președintele american Donald Trump afirmase că autoritățile americane și britanice colaboraseră pentru a monitoriza un posibil complot vizând baza.

Cu toate acestea, informațiile disponibile indică faptul că operațiunea a fost declanșată după alerta venită din partea unui localnic. BBC a relatat că ancheta nu a fost bazată pe informații furnizate de serviciile de informații, iar fermiera a fost cea care a alertat poliția după ce a observat „un grup mare de bărbați cu glugi și măști” în apropierea unei linii de arbori.

„Când m-au văzut, au fugit, unii au intrat pe câmp, iar alții s-au îndreptat spre satul vecin”, a povestit femeia. „Atunci mi-am dat seama că se întâmpla ceva foarte neobișnuit.”

Ea a spus că a sunat imediat la Ministerul Apărării, însă nu a răspuns nimeni. Atunci a decis să apeleze numărul de urgență 999.

„În mai puțin de 10 minute, satul era plin de polițiști înarmați. Cred că a fost pur și simplu noroc că am ajuns în sat aproximativ în același timp cu camionetele”, a declarat ea. „Sunt absolut uluită că a trebuit să fiu eu, un localnic, cea care să observe și să raporteze acest lucru. Cred că apelul meu la 999 a dejucat planurile pe care le aveau”, a adăugat fermiera.

Ce se știe până acum despre incident

Cinci bărbați se află în continuare în custodie după ce au fost arestați sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist și de comitere a unor infracțiuni legate de explozibili.

Un incident major a fost declarat în apropierea RAF Fairford după ce, în jurul orei 00:45, duminică, au fost observate trei „vehicule suspecte” care se deplasau spre bază.

O localnică a declarat pentru BBC că a alertat poliția în legătură cu activitatea suspectă din apropierea bazei în primele ore ale dimineții.

Locuitorii din 85 de case din satul Whelford, aflat în apropiere, nu s-au putut întoarce încă la locuințele lor, iar în zonă este menținut un perimetru de securitate cu o rază de 400 de metri.

Maggie Blyth, șefa interimară a poliției din Gloucestershire, a declarat duminică seara că incidentul era, în opinia sa, „izolat și ținut sub control”.

Ancheta este coordonată în prezent de Counter Terrorism Policing, poliția britanică specializată în combaterea terorismului. BBC a relatat că operațiunea nu a fost declanșată în urma unor informații furnizate de serviciile de informații.

RAF Fairford este utilizată de Forțele Aeriene americane, care, din luna martie, au lansat de pe această bază atacuri asupra Iranului.

Ancheta se află acum în mâinile poliției antiteroriste, care a precizat că investigația se află „în primele etape”.

Premierul britanic Andy Burnham a îndemnat publicul „să nu facă speculații cât timp autoritățile stabilesc toate faptele”. Președintele american Donald Trump a comentat, la rândul său, cazul, declarându-le reporterilor că suspecții „intenționau să provoace pagube foarte mari bazei”.

Duminică seara, perimetrul de securitate era în continuare menținut, iar peste 80 de gospodării nu se puteau întoarce acasă în timp ce anchetatorii continuau verificările asupra vehiculelor.

Mai multe întrebări decât răspunsuri după incidentul major din apropierea RAF Fairford

RAF Fairford este o bază aeriană americană din Anglia, folosită de Forțele Aeriene ale SUA ca bază de operare înaintată încă din perioada Războiului Rece.

Pista sa, lungă de aproximativ trei kilometri, este atât de mare încât a fost desemnată în trecut drept pistă de rezervă pentru programul american al navetelor spațiale.

În prezent, baza reprezintă un punct important de operare pentru bombardierele americane de mari dimensiuni folosite de președintele Donald Trump în atacurile asupra Iranului. Este singura bază aeriană din Europa disponibilă SUA cu astfel de capacități. Prin urmare, RAF Fairford reprezintă de mult timp un potențial obiectiv.

În luna iulie, Ministerul iranian de Externe a acuzat Marea Britanie că este complice la crime de război, permițând Statelor Unite să utilizeze RAF Fairford ca punct de sprijin pentru loviturile împotriva Iranului. Teheranul a avertizat atunci că „oricine, în orice fel, participă la agresiunea militară împotriva Iranului va fi responsabil pentru consecințele și repercusiunile deciziei sale”. Declarația a fost considerată o amenințare explicită la adresa țărilor implicate în operațiunile militare împotriva Iranului.