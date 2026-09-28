Avertizare ANM. Cod galben de vânt puternic în 10 județe. Harta zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:18 28 Sep 2026 Modificat la 10:18 28 Sep 2026

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de vânt, valabilă în 10 județe din țară, pe parcursul zilei de luni, în intervalul orar 10-20.

Astfel, pe parcursul zilei de luni, 28 septembrie, în județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

De asemenea, potrivit ANM, în intervalul 28 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20, în intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări și în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45...55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură cu rafale de 55...75 km/h.

Totodată, potrivit meteorologilor, în intervalul 28.09.2026, ora 09:00 - 29.09.2026, ora 09:00, vremea în Capitală va fi în continuare normală din punct de vedere al temperaturilor. Cerul va avea înnorări temporare și, mai ales noaptea, vor fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă în jur de 1 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua, când rafalele vor atinge rafale de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 22 - 23 de grade, iar cea minimă, de 10 12 grade Celsius.

În perioada 29.09.2026, ora 09:00 - 30.09.2026, ora 10:00, se vor semnala înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua la viteze de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă, de 9 - 11 grade.

În ultima zi a lunii, în intervalul 30.09.2026, ora 10:00 - 30.09.2026, ora 20:00, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei calendaristice.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45 - 50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

În intervalul 27 septembrie, ora 10 - 30 septembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.