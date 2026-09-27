Avertizare Cod Galben cu rafale de până la 75 km/h, începând de duminică. ANM publică harta județelor afectate

<1 minut de citit Publicat la 11:19 27 Sep 2026 Modificat la 11:28 27 Sep 2026

Mai multe județe se află sub avertizare de vânt puternic, cu rafale de 70 de kilometri pe oră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, un Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil pentru mai multe regiuni ale țării.

Avertizarea este valabilă în intervalul 27 septembrie, ora 10 - 30 septembrie, ora 20. În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45 - 55 km/h.

Fenomenul va fi prezent și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55 - 75 km/h.

O altă atenționare meteorologică de vânt puternic a fost emisă de ANM pentru intervalul 28 septembrie, ora 10 - 28 septembrie, ora 20.

Sunt afectate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Astfel, pe parcursul zilei de luni, 28 septembrie, în județele menționate vântul se va intensifica până la viteze de 50 - 70 km/h.