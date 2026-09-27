Patru americani au murit în clădirea care a sărit în aer la Atena. Autoritățile au anunțat bilanțul victimelor

1 minut de citit Publicat la 08:52 27 Sep 2026 Modificat la 08:53 27 Sep 2026

Șase oameni au murit în urma exploziei care a distrus o clădire din Atena. Foto: Hepta

Șase persoane au murit după prăbușirea unei clădiri rezidențiale cu două etaje într-o zonă turistică din centrul Atenei, a anunțat serviciul grec de pompieri, citat de Reuters, informează, duminică, Agerpres. Clădirea a fost distrusă de o explozie iar patru dintre cei morți sunt cetățeni americani, au precizat oficiali din SUA.

Cauza exploziei de vineri este, cel mai probabil, o acumulare de gaze, a spus primarul orașului.

Echipele de intervenție, dotate cu echipamente de protecție și căști roșii și asistate de câini de salvare, camere video și senzori, au descoperit trupurile neînsuflețite ale celor șase persoane în timp ce îndepărtau dărâmăturile clădirii, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vassilis Vathrakogiannis.

Echipele căutau un cuplu în vârstă care locuia într-unul dintre apartamente și patru turiști cazați în altul.

La locul dezastrului s-a deplasat unitatea de investigații a pompierilor, după sesizări privind un miros de gaz zona cunoscută pentru hoteluri și locuințe închiriate în regim hotelier și situată în apropierea unora dintre cele mai vizitate obiective turistice din Atena, inclusiv Acropole și Templul lui Zeus.

Americanii din clădirea distrusă n-au mai ajuns la aeroport

Cei patru turiști - două cupluri de americani - trebuiau să se prezinte vineri după-amiază pentru a se îmbarca pe aeroportul din Atena, a declarat o sursă din cadrul poliției.

"Sunt profund îndurerată să aflu despre decesul a patru cetățeni americani în explozia de ieri din centrul Atenei", a scris pe X Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

Explozia care a distrus clădirea a avariat alte case, magazine și mașini din vecinătate și a proiectat dărâmături și cioburi de sticlă la o distanță de până la trei străzi. Forța deflagrației a redus imobilul la un morman bucăți de beton, țigle și de metal contorsionat.