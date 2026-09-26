China încetinește listarea la bursă a companiilor care produc roboți umanoizi: „Cererea nu a reușit să țină pasul cu entuziasmul”

Autoritățile de reglementare din China încetinesc listarea la bursă a companiilor producătoare de roboți umanoizi, în timp ce acestea analizează dacă evaluările în creștere și veniturile legate de proiectele susținute de stat reflectă cererea comercială, potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de Reuters.

Încetinirea a fost declanșată, în principal, de un început volatil pentru acțiunile Unitree Robotics, un producător de roboți umanoizi și patrupezi. Acțiunile au crescut de peste cinci ori de la debutul său la Shanghai, în urmă cu o lună, și au scăzut cu 55% față de vârful atins.

„Autoritățile de reglementare au folosit îndrumări informale pentru a reține unele listări de roboți umanoizi”, au declarat persoanele care au solicitat anonimatul în timpul discuțiilor despre subiect, din cauza sensibilității acestuia.

Unul dintre ei a spus că IPO-urile au fost practic înghețate deocamdată, în timp ce altul a spus că nu există o interdicție formală, descriind măsura ca o încetinire specifică sectorului.

Măsura de reglementare evidențiază efortul Beijingului de a răci euforia investitorilor față de una dintre cele mai fierbinți teme de investiții ale Chinei, fără a submina o tehnologie pe care guvernul a făcut-o o prioritate națională.

Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

The Information a relatat inițial, citând persoane care au cunoștințe despre această chestiune, că CSRC a oferit recent îndrumări informale unor bănci de investiții și firme de investiții, cum că ridică ștacheta pentru acordarea aprobării IPO-urilor.

Leo Wang, investitor în capital de risc la Qianchuang Capital, a descris valul de investiții din sectorul roboticii drept „inovație de tip campanie”, folosind o expresie chinezească pentru boom-uri în care companiile și capitalul se grăbesc către un sector favorizat de politici publice.

Beijingul a promovat „inteligența încorporată”, sisteme de inteligență artificială capabile să perceapă și să acționeze în lumea fizică, ca o industrie strategică emergentă, contribuind astfel la stimularea investițiilor din partea capitalului privat și a administrațiilor locale.

Wang a spus că entuziasmul în jurul inteligenței artificiale încorporate a depășit-o pe cea observată în timpul valurilor de investiții în internet și energie nouă din China, producătorii de roboți industriali orientându-se către umanoizi, iar startup-urile înregistrând evaluări în creștere rapidă.

„Unii fondatori au atras zeci de potențiali investitori în câteva săptămâni și au refuzat procedurile convenționale de due diligence”, a spus el.

Unele proiecte de pe piața privată suferiseră deja reduceri de evaluare de 30% până la 50%. Unitree nu a răspuns solicitării de comentarii.

Cel puțin șase firme chineze de robotică umanoidă se pregătesc să se listeze la bursă, inclusiv Deep Robotics, X Square Robot și AGIBOT. Cele trei companii nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta dacă autoritățile de reglementare au încetinit planurile.

Fluxurile de venituri sunt controlate

Autoritățile de reglementare se concentrează în special asupra veniturilor. Mai exact, sunt interesați să vadă dacă veniturile generate de companiile de robotică prin proiecte susținute de administrațiile locale pot fi susținute, potrivit unei persoane apropiate investitorilor în roboți umanoizi.

Sursa a declarat că centrele de colectare a datelor despre roboți, unde sunt antrenați roboții, și asocierile în participațiune, în care administrațiile locale ar putea oferi 80% până la 90% din investiția inițială, au generat venituri semnificative pentru unele companii.

Astfel de proiecte pot oferi comenzi care susțin evaluările pieței private și pot ajuta companiile să atingă pragurile de listare, însă autoritățile de reglementare se întreabă dacă acestea reprezintă cererea din partea clienților independenți.

Persoana respectivă a estimat că evaluările unor companii de roboți ar putea scădea cu 60% până la 70% dacă veniturile asociate cu centrele de colectare a datelor ar fi eliminate.

Întrebările privind calitatea veniturilor sunt însoțite de incertitudine cu privire la ceea ce cumpără de fapt clienții.

Directorul general al Mech-Mind Robotics, Shao Tianlan, a susținut într-o postare pe WeChat luna aceasta că unele firme de inteligență artificială foarte apreciate generau venituri prin centre de colectare a datelor, acorduri cu părți afiliate și alte aranjamente nesustenabile, în timp ce se grăbeau spre IPO-uri.

Shao a refuzat să comenteze. Acțiunile Mech-Mind au scăzut cu aproape 20% față de maximul atins în ziua de debut, pe 1 septembrie.

„De la euforie generală la raționalitate selectivă”

Poziția mai strictă de reglementare nu semnalează retragerea Beijingului din domeniul roboticii umanoide, ci reflectă un accent tot mai mare pus pe implementare, volumele comenzilor și dovezile că firmele pot transforma demonstrațiile tehnice în produse viabile din punct de vedere comercial.

Ruiying Zhao, analist senior de cercetare la S&P Global Market Intelligence, a declarat că sentimentul investitorilor se schimbă de la „euforie generală la raționalitate selectivă”.

Prudenția vine în contextul unei reveniri a strângerii de fonduri de către companiile din China continentală. Acestea au strâns 148,9 miliarde de dolari prin vânzări de acțiuni și oferte convertibile până în prezent în 2026, în creștere cu 59% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor LSEG. Companiile de tehnologie au strâns 41% din total.

Un bancher senior implicat în oferte de acțiuni asiatice a declarat că investitorii sunt încă dispuși să finanțeze companii de robotică, dar devin mai exigenți în ceea ce privește implementarea, cererea și evaluarea.

„Care este domeniul de aplicare? E vorba doar de roboți care dansează? Sau sunt folosiți în fabrici? Cererea nu a reușit încă să țină pasul cu entuziasmul creat”, a spus bancherul.