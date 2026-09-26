O directoare a fost concediată după 27 de ani de muncă. Ce făcea pentru a-și încasa bonusul

2 minute de citit Publicat la 23:30 26 Sep 2026 Modificat la 23:30 26 Sep 2026

Cei 20 de ani petrecuți în funcția de directoare nu au fost considerați un argument în favoarea sa. Foto: Getty Images

O carieră de 27 de ani s-a încheiat după ce într-un supermarket din Italia au fost descoperite 340 de produse expirate. Unele dintre acestea depășiseră termenul de valabilitate cu aproape un an. În urma procesului, judecătorii au stabilit că nu a fost vorba despre o simplă neglijență, ci despre o încălcare gravă a procedurilor interne, potrivit pleinevie.fr.

Femeia, care lucrase 27 de ani în companie și ocupase timp de două decenii funcția de directoare de supermarket, a fost concediată după ce o verificare a scos la iveală nereguli în gestionarea stocurilor.

Potrivit instanțelor, produsele expirate fuseseră retrase de la vânzare, însă nu au fost eliminate conform procedurii. În schimb, au rămas depozitate și au continuat să figureze în inventar.

Produsele expirate au rămas în inventar

Totul a început pe 14 aprilie 2023, când angajata a primit decizia de concediere. O inspecție identificase probleme importante în modul în care era administrat stocul magazinului.

O parte dintre produsele expirate fusese într-adevăr retrasă de pe rafturi. Problema, potrivit anchetei, a fost că acestea nu au fost eliminate conform regulilor interne. Produsele au fost depozitate și au continuat să fie contabilizate în stoc.

Pentru judecători, situația nu putea fi pusă pe seama unei simple scăpări. Potrivit publicației italiene Open, care a relatat inițial cazul, Curtea de Apel din Veneția a considerat „foarte probabil” că eliminarea produselor fusese amânată în mod deliberat.

Menținerea artificială a nivelului stocurilor ar fi avut un efect direct asupra rezultatelor magazinului. Potrivit motivării instanței, această situație îi creștea directoarei șansele de a atinge obiectivele bugetare de care depindeau primele de performanță.

Ce a susținut directoarea în instanță

În fața judecătorilor, femeia a susținut că măsura concedierii ar fi avut legătură și cu situația sa familială. Ea a invocat faptul că este mamă a doi copii cu dizabilități și a susținut că a fost discriminată.

Instanța nu a găsit însă dovezi care să susțină această acuzație.

Un alt element important al procesului a fost chiar experiența profesională a femeii. Cei 20 de ani petrecuți în funcția de directoare nu au fost considerați un argument în favoarea sa.

Dimpotrivă, judecătorii au apreciat că o persoană cu atât de multă experiență în conducerea unui supermarket nu putea să nu cunoască regulile privind verificarea și eliminarea produselor expirate.

27 de ani de carieră nu au fost suficienți pentru a salva postul

Cazul a ajuns până la Curtea de Casație din Italia, unde instanța supremă a menținut concedierea.

Judecătorii au considerat că gravitatea faptelor era suficientă pentru a justifica încetarea raportului de muncă. În acest caz, nu a fost decisivă doar existența celor 340 de produse expirate, ci și faptul că acestea ar fi fost menținute în inventar, în contradicție cu procedurile interne.

Instanța a considerat că, pentru un angajat aflat într-o funcție de conducere, o asemenea conduită a dus la pierderea definitivă a încrederii angajatorului.

Astfel, după 27 de ani de muncă în companie, dintre care 20 ca directoare de supermarket, femeia și-a pierdut locul de muncă. În cazul analizat de instanțele italiene, vechimea nu a fost suficientă pentru a compensa ceea ce judecătorii au considerat o abatere gravă de la obligațiile sale profesionale.